Dorthe kan styre sit smøgforbrug: - Men jeg skal ikke være politibetjent for mine kolleger

FARSØ:Dorthe Berg er ryger. Ikke sådan i den store skala, men hun holder af en hyggesmøg, og det har hun ikke planer om at lave om på.

Hun hyggeryger, selv om hendes arbejdsplads, Vesthimmerlands Kommune, 1. januar 2018 indførte røgfri arbejdstid. Glæden ved en smøg udfolder sig dog kun i fritiden.

Tripper for en smøg

- Jeg kan sagtens holde til en arbejdsdag uden at skulle ryge. Det er slet ikke noget problem, Sådan havde jeg det faktisk også, før reglen blev indført, siger Dorthe Berg, som er miljøtekniker og HK-tillidsrepræsentant med 70 kolleger i teknik- og miljøafdelingen.

Hendes arbejdsplads er på det tidligere rådhus i Farsø. Herfra holdes øje med grundvand, vandværker og meget mere, som også omfatter tilsynsbesøg i marken.

Det gamle rådhus tæller en stab på over 100 medarbejdere, når man tæller alle faggrupper med, og der er skønsmæssigt en håndfuld kolleger, som er inkarnerede rygere. Et par af dem står og tripper, når klokken er 15.30, hvor de har fri, for så kan de få den smøg, de hungrer efter.

Frygten var større, inden reglen blev indført. Nu fylder det ikke ret meget i hverdagen, mener HK-tillidsrepræsentant og miljøtekniker Dorthe Berg. Foto: Martin Damgård

Men ellers har røgen lagt sig på den kommunale arbejdsplads. Inden den røgfri arbejdstid blev vedtaget i kommunalbestyrelsen, var der en vældig diskussion, og en del politikere var ved at få kolded fødder. Hvad ville de ansatte sige, og hvordan ville og vælgerne reagere på et totalforbud?

- I dag fylder det ikke meget. Det er ikke noget, vi snakker om i kantinen, siger Dorthe Berg, som er med i det overordnede samarbejdsudvalg, som fra starten har bakket op om røgfri arbejdstid.

Flextid er ikke rygetid

Hen ad vejen har der været "tilretninger". Nogle medarbejdere mente for eksempel, at de kunne flexe ud - altså holde fri - i ti minutter for at tage sig en smøg og så stemple ind igen på arbejde. Men den går ikke, er det blevet understreget.

Hvis der stadig er nogen, som sniger sig til en smøg i arbejdstiden, er det udtryk for, at ledelsen ikke lever op til sit ansvar, mener Dorthe Berg, som ikke kan afvise, at det forekommer.

- Men jeg skal ikke være politibetjent for mine kolleger, hvis jeg ser nogen ryge, eller de lugter af røg, og det er også vedtaget, at vi ikke har den pligt, understreger den 56-årige miljøtekniker, der i år har haft 25 års jubilæum på arbejdspladsen.

Jeg har kolleger, som nogle gange er ved at koge over med en sag. Til dem kunne det være fristende at sige, at de skulle tage sig en smøg for at falde ned. Lise Overgaard, biolog og tillidsrepræsentant, Vesthimmerlands Kommune

Anmelderiet behøver heller ikke at komme fra en kollega. Borgerne i Vesthimmerland henvender sig også, hvis de har kommunalt ansatte med en cigaret i hånden, og som ansat ved man godt, at det i sidste ende kan føre til en afskedigelse.

Lise Overgaard og Dorthe Berg er helt enige om, at grænsen for indblanding i arbejdslivet bliver overskredet, hvis der bliver forbud mod kageordninger. Foto: Martin Damgård

Kollegaen Lise Overgaard har stillet sig i døråbningen til Dorthes kontor. Hun er tillidsmand for akademikerne. Og ikke-ryger. Men somme tider kunne det godt være fristende at beordre rygepause, indrømmer hun.

- Jeg har kolleger, som nogle gange er ved at koge over med en sag. Til dem kunne det være fristende at sige, at de skulle tage sig en smøg for at falde ned, smiler Lise Overgaard.

Det er selvfølgelig no go.

Pauser skal der til

- Der er ingen, som kan være effektive syv en halv time på arbejde, så selv om man ikke har rygepause, tror jeg de fleste lægger pauser ind i jobbet på anden måde - går efter kop kaffe eller stopper op ved en kollega for at snakke, forklarer Dorthe Berg.

På væggene i det gamle rådhus er der fotoplancher af rystesammen-ture for medarbejderne, og julestemningen er så småt ved at brede sig med pynt rundt omkring i kontorerne. I Farsø tager de ansatte begrebet "social kapital" alvorligt. Til det hører også en kageordning, hvor medarbejdere på skift hver tirsdag har noget sødt med.

- Jeg er ikke selv med i kageordningen, men jeg dukker som regel op alligevel og drikker en kop te for bare at snakke, siger Lise Overgaard.

Det skal der være plads til, og de to tillidsrepræsentanter advarer mod kagepolitik eller nulsukker-politik.

Kager bygger social kapital

- For mig går grænsen ved, at arbejdspladsen ikke skal blande sig i, om man spiser sundt. Det bliver nemlig også et spørgsmål om, at man blander sig i folks privatøkonomi. Altså hvad de vælger at bruge deres penge på, og det er ikke i orden, mener Dorthe Berg og peger på, at der ikke er lige økonomiske muligheder.

Hun er også bekymret for, hvis alt det sjove forsvinder - for eksempel kageordningen - for den slags små aktiviteter binder medarbejderne sammen til at være mere end kolleger.

- I forvejen kan vi godt mærke her i Farsø, at det bliver sværere at rekruttere nye medarbejdere, så hvis vi skal lokke dem til fra Aalborg og Aarhus, må det ikke gå hen og blive alt for trist.

Vesthimmerlands Kommune var det første nordjyske kommune til at indføre røgfri arbejdstid, og flere er kommet til. Men der er stadig huller på landkortet. Blandt andet har Aalborg Kommune vendt tommelen ned. Fordi der ikke var stemning for røgfri arbejdstid blandt medarbejderne.

Fire kommuner har røgfri arbejdstid Kilde: Kræftens Bekæmpelse. Grafik: Christian Made Hagelskjær

I den kommende uge skal regionsrådet tage stilling til, om de 14.500 ansatte skal underlægges røgfri arbejdstid. Det vil sige, at det er slut med rygepauser uden for regionens hospitaler og institutioner.

Faktisk må man heller ikke ryge. Heller ikke hvis man arbejder hjemme en dag, og i regionen har medarbejderne i hovedsamarbejdsudvalget udtrykt et klart ønske om at få røgfri arbejdstid.

Én undtagelse

Dorthe Berg råder andre kommuner og regionen til at være helt klar i spyttet og parat til at svare på alle de spørgsmål, som naturligt melder sig. Må man ryge, hvis man er på kursus væk fra kommunen med overnatning? Og hvad med julefrokosten?

- Det er nok den eneste undtagelse vi har her, siger Dorthe Berg og griner.

Julefrokosten i Farsø holdes på en fredag efter kl. 13, for på det tidspunkt, holder medarbejderne fyraften, og dén ene dag om året er det tilladt at ryge på rådhusets område - dog kun udenfor.

For mit vedkommende har det nok en større virkning, hvis prisen på cigaretter bliver sat meget op. Dorthe Berg, miljøtekniker og tillidsrepræsentant, Vesthimmerlands Kommune

Det er også vigtigt at hjælpe de medarbejdere, som har svært ved at overskue en arbejdsdag uden en smøg eller to. De skal have tilbud om kursus i rygestop.

Dorthe Berg kan kun komme i tanke om et par kolleger, som helt har kvittet smøgerne, så den røgfri arbejdstid ikke skabt en sundhedsmæssig revolution. Antallet af rygere var i forvejen lavt. Selv har hun ikke taget imod tilbud om afvænning.

- For mit vedkommende har det nok en større virkning, hvis prisen på cigaretter bliver sat meget op. Jeg vil nok have lidt svære ved at gå ind i en butik og lægge 80 kroner eller hvor meget, det nu bliver.