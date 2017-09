Jagten på mølle-millioner er gået ind

Fem nyopstillede møller på Høgsted Kærvej nær Vrå. De alene udløser et beløb på 1,5 millioner kroner, som foreninger og borgere i Hjørring Kommune kan søge til lokale formål. Da møllerne allerede er tilsluttet elnettet, er det eneste krav for at få del i pengene, at ansøgningerne gælder formål, som er godkendt i loven. Penge er der nok af. Foto: Claus Søndberg