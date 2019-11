Så er det afgjort: 14.000 ansatte forbydes at ryge i arbejdstiden

NORDJYLLAND:Selv om debatten bølgede frem og tilbage som et tobakstågerne i et mødelokale fra en anden og brunere tidsalder, besluttede det nordjyske regionsråd tirsdag eftermiddag, at der fra nytår skal indføres røgfri arbejdstid.

Forbuddet gælder for de 14.500 ansatte på sygehuse, institutioner og kontorer. I forvejen er det forbudt at ryge på matriklerne, og man skal i rygepauser gå helt uden for området, hvis der er brug for at tænde en smøg.

Nu skærpes reglerne altså, så de ansatte slet ikke må ryge, mens de er på arbejde. Heller ikke, hvis man har hjemmearbejdsplads. De nærmere regler for, hvordan røgforbuddet administreres i praksis, bliver lagt ud til at blive aftalt lokalt.

Venstremanden Martin Bech stemte som eneste regionsrådsmedlem imod at indføre røgfri arbejdstid.

Forbuddet kommer ikke til at gælde de folkevalgte politikere i regionsrådet, men flere politikere understreger, at ingen bør ryge i forbindelse med deres politiske arbejde for regionen. Flere nævnte dog, at det virker hyklerisk, at politikerne ikke underlægges de samme krav, som man pålægger medarbejderne i regionen.

Ønsket om røgfri arbejdstid kommer fra en medarbejdere i regionens hovedsamarbejdsudvalg, og det griber ikke ind i patienternes mulighed for at ryge på de sygehuse, hvor der er indrettet særlige områder til det. Det var der ellers også ønske om fra nogle politikere i regionsrådet.

Eneste modstander

Venstres Martin Bech valgte som eneste medlem af det 41 mand store regionsråd at stemme imod røgfri arbejdstid. Han mener, det bliver en glidebane for indgreb i den personlige frihed, hvor næste skridt kan være at indføre obligatorisk motion i arbejdstiden, sukkerpolitik og faste sengetider til medarbejderne.

- Mennesket kan ikke tvinges til frelse, lød det fra Venstre-politikeren.

De øvrige regioner i landet ventes også at vedtage røgfri arbejdstid, og i flere kommuner er det allerede indført. I Nordjylland drejer det sig om Vesthimmerland, Frederikshavn, Rebild og Mariagerfjord kommuner.