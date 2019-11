Video: Hør hvad nordjyder mener om røgfri arbejdstid

FARSØ:Hvad bliver det næste? Må man så heller ikke gå på toilettet eller eller spise noget usundt?

Følelserne kommer hurtigt i spil, når emnet er forbud mod rygning på jobbet.

Vesthimmerlands Kommune indførte for to år siden - som den første kommune i Nordjylland - røgfri arbejdstid. Siden er tre andre nordjyske kommuner drejet ind på samme kurs, og Region Nordjylland vedtager formentlig røgfri arbejdstid for 14.500 ansatte i den kommende uge.

Det kommer blandt andet til at gælde for alle ansatte på sygehusene.

Men blandt de borgere, som vi har talt med i Farsø, er der ikke stemning for at jagte rygerne.

Fire kommuner har røgfri arbejdstid Kilde: Kræftens Bekæmpelse. Grafik: Christian Made Hagelskjær

77-årige Knud Isaksen fra Farsø er klar tilhænger af et totalforbud mod rygning. I hele samfundet.

- Jeg har prøvet det én gang og blev så dårlig, så for min skyld kunne vi godt forbyde det skidt.

Foto: Peter Broen

42-årige Klaus Hansen fra Vognsild er der ingen planer om at kvitte sin daglige dosis røg.

- Hvis jeg finder ud af, at det er problem for mig selv, så kvitter jeg tobakken. Men ellers gør jeg ikke.