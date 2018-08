Ny i byrådet: Sult, fattigdom og ulighed fik Peter Hansen til at gå ind i lokalpolitik

FN’s verdensmål er med Peter Hansen overalt - også når han går tur med sin hund Troll i skoven, som han og familien er kommet tættere på, da de flyttede fra Støvring til Skørping for et år siden. Jo, for alting skal være i balance, og alle har et personligt ansvar. Derfor samler han for eksempel affald op på sin vej. Foto: Laura Guldhammer