Ny skatte-læk giver krav om handling

De lækkede Paradise Papers har afsløret, at blandt andre den britiske dronning, Elizabeth II, har investeringer i skattely. Der er dog ikke umiddelbart noget der tyder på, at det er ulovligt, eller at dronningen ikke har betalt den skat, hun skulle. Men der kan stilles spørgsmål ved, om det er passende, mener BBC. Foto: ritzau/AP/Alastair Grant