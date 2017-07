Nye lovbrud i sag om anbragt 10-årig dreng fra Hjørring

Chanette Holst besøgte sin søn på institutionen Vesterlund i Aalborg i lørdags. Og hun havde hans kanin med. Hun må besøge sin søn en time om måneden og tale i telefon med ham to gange ti minutter om ugen. Den 10-årige dreng var ellers blevet lovet et svar på, om han må komme hjem til sin mor på besøg i ferien, men sagsbehandleren tog selv på ferie uden at svare ham, og nu ser det ud til, at han skal tilbringe hele ferien på institutionen.