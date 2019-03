Preben Bjerre har været varmemester i Vestervig gennem snart 25 år og har været med til at udvide eller forny ledningsnettet flere gange. Han glæder sig over, at de nye 139 mm tykke rør fra Logstor er så godt isolerede, at varmetabet mindskes betydeligt. Arbejdet med at lægge rørene ned i Vestergade udføres af Thy Varmeteknik, Bedsted.