– Det bedste man kan have i et område er folk, der ikke finder sig i, at tingene står stille, sagde foredragsholder og fremtidsforsker Jesper Bo Jensen blandt andet. Han fortalte, at der faktisk er en tendens til, at folk flytter ud til de mindre byer. Områder, der har job og lejeboliger, er attraktive. Foto: Peter Mørk