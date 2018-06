Der blev berettet om lidt af hvert, da der mandag blev holdt ”erfa-møde” om Forsvarets indkøb. Til stede var fra venstre Peter S. Andersen og Heine Larsen, henholdsvis salgsdirektør og tillidsmand på HMK Bilcon, Bjarne Laustsen, værftsdirektør Niels Mathiesen, Jan O. Gregersen, formand for Dansk Metal, Aalborg, og HMK Bilcons direktør, Peter Jensby. Yderligere en virksomhedsrepræsentant var til stede, men vedkommende ønskede ikke at stå frem, angiveligt af frygt for at stå dårligt i fremtidige udbudsrunder. Foto: Mette Nielsen