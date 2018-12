Den russiske præsident, Vladimir Putin, er tidligere officer i den daværende efterretningstjeneste KGB. Forsvarets Efterretningstjeneste i Danmark advarer om, at Rusland kan forsøge at blande sig i valg i Danmark. Her ses Putin under en pressekonference i Moskva 7. december.Foto: Maxim Shemetov/AP/Ritzau Scanpix