Peter har skiftet kokain ud med kærlighed

Peter Bystrup har altid været den, vennerne kom til med deres problemer. - I virkeligheden har jeg altid været god til at tale med mennesker. Allerede som helt ung var jeg ham til festerne, som andre betroede deres hemmeligheder til i hjørnet, mens de andre festede. De vidste, at jeg ville lytte og holde tæt, siger han. Det var dog først, da han startede i et forløb hos en alternativ behandler, at han begyndte at få øjnene op for sine menneskelige evner. Foto: Bente Poder