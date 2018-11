Medarbejdere overtager it-virksomhed i Aalborg: Omsatte for 65 millioner

AALBORG: It-virksomheden JCD A/S er blevet medarbejderejet. Kontrollen med virksomheden er nemlig gået fra Dansk Cater-koncernen, som hidtil har ejet 51 procent af aktierne i JCD, til en gruppe af medarbejdere, som har købt Dansk Caters JCD-aktier.

- JCD blev oprindelig etableret i 1991 som en selvstændig it-virksomhed for Dansk Cater. Selvom en stor del af medarbejderne har haft aktier i virksomheden i mere end 15 år, har vi sat stor pris på at have stærke medejere i form af især Dansk Cater. Nu er tiden kommet, hvor vi har fået mulighed for at købe Dansk Cater ud og bygge hele fremtiden på en medarbejderejet virksomhed, siger Jørgen Bønsdorff, der er administrerende direktør og medejer i JCD.

JCD omsatte i det senest offentliggjorte årsregnskab for 65 millioner kroner. Overskuddet efter skat var på 1,3 millioner kroner.

Egenkapitalen var på knap 10 millioner kroner. Det betød en soliditet på 46 procent.

Kåret som årets arbejdsplads

JCD, der beskæftiger i alt 70 medarbejdere, har specialiseret sig i it-infrastruktur, webløsninger, butiksløsninger, produktionssystemer og cloudløsninger.

Virksomheden har både små og meget store virksomheder i sin kundeportefølje.

I år er virksomheden blevet kåret som årets arbejdsplads i Aalborg.

- Medarbejdernes tilfredshed er det, vi lever af. Derfor står vi i dag med en meget dedikeret ejerkreds, hvor flere end halvdelen af medarbejderne har investeret i at købe Dansk Cater ud. Det gør mig både stolt og ydmyg, siger Jørgen Bønsdorff.

Ifølge det offentlige ejerregister er de største aktionærer i JCD nu Thomas Søndergaard, Jørgen Bønsdorff, Per Kristoffersen og Michael Nielsen.