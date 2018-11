Nordjysk satellitproducent varsler ingeniør-fyringer - næsten halvdelen skal væk

Nordjyske GomSpace, der udvikler og producerer minisatellitter, har varslet afskedigelse af knap halvdelen af de ansatte i udviklingsafdelingen. Det drejer sig om omkring 40 medarbejdere - fortrinsvis ingeniører, og det betyder, at afdelingen bliver formindsket fra godt 100 til ca. 60 medarbejdere.

Ifølge Niels Buus, der er adm. direktør i GomSpace, er man lige nu i forhandling med medarbejderne om afskedigelserne. Han forventer, at medarbejderne fratræder i løbet af første kvartal næste år.

Forklaringen på, at man skærer så hårdt, er, at man er færdig med et produkt til en stor kunde, og man er færdige med en række produkter, der er udviklet parallelt med det.

- Samtidig er kunden gået noget ned i fart i forhold til, hvor meget det vil aftage af vores produkter, forklarer Niels Buus.

- Vi vil stadig have stor vækst, men ikke så stor, som vi havde forventet. Så det er rettighed omhu, at vi skærer ned nu. Men det er vigtigt for mig at understrege, at udviklingen er med i den fem-års-plan, vi annoncerede for nylig. Der har vi indarbejdet en reduktion af omkostninger.

Han forklarer, at GomSpace er trådt ind i en fase, hvor man ikke vil bruge så mange penge relativt set, som man har gjort tidligere:

- Vi har kørt med meget store investeringer indtil nu. Det drejer vi om nu og begynder at reducere investeringerne i forhold til den indtjening der er, så vi kommer frem mod break even.

- Vi opfatter det her som godt for virksomheden, men naturligvis er det hårdt for de medarbejdere, der bliver ramt. Det er folk, der har gjort et knaldgodt stykke arbejde for os.

Der er for øjeblikket lidt over 200 ansatte i GomSpace - et tal, der fra næste år falder til et stykke under 200.