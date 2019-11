Børnehus klar til rejsegilde: Her skal 120 småbørn rykke ind næste år

STØVRING:Her godt tre måneder efter at arbejdet med at opføre en ny daginstitution til 120 børn og 20 ansatte på Klepholmvej i Støvring blev indledt, er det nu tid til et rejsegilde.

Det kommer ifølge Thøger Elmelund (S), formand for børne- og familieudvalget, til at foregå torsdag 12 december.

Byggeproces uden problemer

Som tovholder for byggeprojektets realisering oplyser Jacob Dahl fra Byg & Anlæg Rebild Kommune, at byggeriet indtil nu er forløbet uden nogen form for uventede større problemer og overraskelser med eventuelle ekstra udgifter til følge.

- Så jeg forventer at det afsatte budgetbeløb holder. Råhuset er nu er tæt på at blive lukket, og tidsplanen for byggeriet bliver overholdt, så børnehuset Klepholm kan indvies som planlagt næste sommer, påpeger han.

Børnehuset Klepholms fremtidige parkeringsplads bliver nærmeste nabo til kirkegården i Støvring.

4 Vuggestuen og børnehaven til sammenlagt 120 børn bliver indrettet i en nærmest trekantet bygning på i alt 1225 kvadratmeter på Klepholmvej i Støvring. Line Lykkegaard Skou

Det bliver den nuværende leder af børnehaven Svinget i Støvring Helle Pedersen, der bliver den fremtidige leder af børnehuset Klepholm fra næste sommer.

Skovhuset fordobler sit areal

Rebild Kommune har i øjeblikket også gang i et andet stort institutionsbyggeri, nemlig en markant udvidelse af naturbørnehaven Skovhuset på Hermesvej i Støvring.

Naturbørnehaven Skovhuset på Hermesvej i Støvring bliver med den igangværende om- og tilbygning udvidet fra de nuværende 351 kvadratmeter til i alt 739 kvadratmeter og bliver fa næste sommer ved genåbningen opnormeret fra 60 til 90 børnehavebørn- Foto: Henrik Bo

Her bliver børnehaven udvidet med over det dobbelte areal fra de nuværende 351 kvadratmeter til ekstra 388 kvadratmeter.

I lighed med børnehuset Klepholm forløber byggeprocessen ifølge tovholder Morten Andersen fra Byg & Anlæg Rebild Kommune indtil videre uden overraskelser og problemer.

Han forventer derfor også at det budgetterede beløb kan overholdes samt at tidsplanen med en forventet genåbning næste sommer holder for byggeriet.

Mens om- og tilbygningen foregår er de 51 børn i naturbørnehaven Skovhuset flyttet til den midlertidige institution Svinget på Mastrupvej i Støvring.

Herfra bliver de hver dag i bus kørt til Fælleshuset i Sønderup, der er indrettet i de tidligere skolebygninger.