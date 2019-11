Politiker overrasker med forslag: Lad os droppe gratis mad og drikke

STØVRING:Bedst som borgmester Leon Sebbelin under byrådsmødet torsdag aften i Støvring havde bekendtgjort, at der ikke på dagsordenens faste punkt orientering var noget at sige for ham, bad Allan Busk (L) lidt overraskende om ordet.

- Jeg kunne se på vej til byrådsmødet her i aften, at der var dækket op i rådhusets kantine inklusiv med vinglas. Det synes jeg er et helt forkert signal at sende til de kommunalt ansatte, der med økonomiudvalgets beslutning om indførelse af et øjeblikkeligt indkøbsstop resten af året er blevet pålagt at spare på alle mulige måder og generelt har et forbud mod at nyde alkohol i arbejdstiden. Af samme grund foreslår jeg, at vi nu aflyser vores traditionelle aftenmåltid med drikkevarer efter byrådsmøderne resten af året i solidaritet med de kommunalt ansatte, erklærede han og tilføjede:

- Den nuværende bespisning til vores mange politiske møder løber på årsbasis jo også op i et større beløb, der kunne anvendes til andre kommunale formål.

Borgmester Leon Sebbelin (B) oplyste efterfølgende, at aftenens menu var et stjerneskud og dermed på ingen måde prangende, men et beskedent måltid helt i tråd med den skrivelse, han selv har rundsendt til byrådet i forlængelse at økonomiudvalgets beslutning om et øjeblikkeligt kommunalt indkøbsstop.

Heri bliver angivet en nøje linje for bespisning til politiske møder resten af året, der generelt skal være beskedne og i særlige tilfælde helt udelades, når de foregår på bestemte tidspunkter og under en vis varighed.

Splittede byrådskollegaer

Jeppe Ugilt (V) var ikke enig i holdningen hos Allan Busk.

- Jeg synes selv der er ok at vi efter byrådsmøder får et måltid, påpegede han, mens et par partikollegaer udtrykte synlig undren over forslaget fra Allan Busk.

Tommy Degn (DF) udtrykte støtte til forslaget fra Allan Busk og påpegede samtidigt, at ledelsen i øjeblikket ikke er i stand til at håndtere rygeforbuddet blandt de kommunalt ansatte.

- Her er det også et dårligt signal over for dem, at byrådsmedlemmer fortsat må ryge på kommunal grund, tilføjede han.

Også Allan Jæger (S) var enig med Allan Busk.

- Jeg har selv fået stikpiller fra kommunalt ansatte, der med et glimt i øjet har spurgt ind til bespisning af os i byrådet. Så vi skal gå forrest for at vise et godt eksempel over for dem, for et stjerneskud er efter min mening på ingen måde et beskedent måltid, pointerede han

Rasmus Rask (L) kunne godt undvære mad under de vanlige korte møder i kultur- og fritidsudvalget, men helst ikke i forbindelse med møderne i sundhedsudvalget.

- Her vil jeg altså gerne have en bolle undervejs, fordi møderne her ofte varer rigtig lang tid, erklærede han.

Lene Aalestrup (C) udtrykte undren over opfordringen fra Allan Busk, fordi den rundsendte skrivelse fra borgmesteren allerede har angivet tingene omkring bespisning i relation til indkøbsstoppet.

- Så selvfølgeligt skal vi være solidariske med de kommunalt ansatte, alt andet vil da være forkert, lød hendes budskab.

Debat raser nu på Facebook

Der er ikke kun i byrådssalen, økonomiudvalgets indkøbsstop debatteres, det samme gælder i flere åbne Facebook-grupper.

Blandt andet er der en kræftramt kvinde i Støvring, der oplyser at indkøbsstoppet for hende og andre kræftpatienter har betydet, at tirsdag i denne uge var det slut med at få den vanlige vand og et stykke frugt til det sociale samvær efter træningen i sundhedscentret i Støvring, da det nu er sparet væk.

- Og hvor bliver jeg harm, når jeg så læser om rødvin og andet efter to timers møde og det ikke kunne blive til lidt frugt til de kræftramte i kommunen. De skulle skamme sig, hvad er det for noget, lyder hendes indlæg på Facebook.