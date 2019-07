Før var 72-årige John lektor - nu er han verdensmester i bænkpres: En dårlig hofte startede karrieren

John Terragni er 72 år og begyndte først at styrketræne for tre år siden, da han ikke kunne løbe på grund af en hofte. Efter kun et år som egentlig styrkeløfter i klubben i Aalborg slog han i juni verdensrekord i bænkpres og blev verdensmester - i sin aldersklasse og vægtklasse, naturligvis. Foto: Teis Markfoged