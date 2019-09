Børn gjorde store øjne: Gravko tog første spadestik til legeplads

Børnene fra børnehaven Svinget i Støvring var dybt imponerede over den store gravemaskine, der med byrådsmedlem Morten Lem bag rattet stod for at foretage første spadestik til Børnehuset Klepholms fremtidige store legeplads, som de selv skal benytte fra maj næste år. Foto: Claus Søndberg