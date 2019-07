Rebild indstillet til flot kulturpris

Et eksempel på tværgående samarbejde omkring kulturarrangementer i Rebild Kommune var under sidste år traditionelle kulturuger i september, hvor gymnastikgruppen Sirenerne dansede, korsangere fra tre lokale kor sang oppe på kanten af skaterbanen ved Skørping Skole, og i midten spillede Rebild Spillemændene under det udspændte sejl. Sirenerne havde taget initiativ til det tværgående projekt som et bidrag til kulturugerne. Arkivfoto