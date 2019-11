Se billederne: Det vilde Vesten red ind i Skørping

SKØRPING:- Om vi vil være professionelle skuespillere? Ja da, hvorfor ikke - det kunne godt nok være fristende. Det er rigtig sjovt...

13-årige Ida Bech Vink og 15-årige Lasse Bo Hedehus var i deres es, da de lørdag eftermiddag stod på de skrå brædder på første sal på Kulturstationen i Skørping - som to af 28 børn og unge, der var med i et teaterstykke om "Vestens sidste guldgraver".

Her blev en total udsolgt teatersal hevet med til westernbyen Tombstone, hvor det vrimlede med skydegale revolvermænd og -kvinder, guldgravere, dusørjægere, indianere og lovløse cowboys.

Det hele skruet af Alle Tiders Familieteater, der red ind på scenen med en forrygende teaterforestilling inspireret af virkelige personer som Calamity Jane, Jesse James, Wyatt Earp, Crazy Horse og Sacagawea.

Ida Bech Vink stod på scenen i rollen som bandeleder for Belstar-banden, mens Lasse Bo Hedehus førte Jesse James-banden an. Altså et par af de rigtig lovløse cowboys...

Det er niende år i træk Alle Tiders Familieteater stiller op med en forestilling op til jul - og det er faktisk fjerde gang, at Lasse Bo Hedehus er med.

- Vi har et fantastisk sammenhold på teaterholdet, siger den 15-årige amatørskuespiller, der blev inspireret til at være med, fordi hans storebror tidligere har været en del af teaterholdet.

En lang proces

Forud for årets forestilling er gået tre måneders øve-forløb, hvor de unge har knoklet med at lære replikker, sange, dans og scenegange, mens forældrene i mindre grupper har arbejdet bagved scenen med scenografi, kostumer, PR, billetsalg mv.

12-årige Signe Handler, der er indianerpigen Maka, er med til teater i Skørping for tredje år i træk, og hun synes, at årets forestilling er den bedste af de tre, hun har været med i. Og så er den også lærerig.

- F.eks. synes jeg, det er sjovt, at årets stykke har noget om den amerikanske nationaldag 4. juli med. Den dag har jo masser af relationer til Rebild Bakker, som ligger ikke ret langt herfra, siger hun.