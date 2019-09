Se billederne: Hurra for stationsbyen på 150 år

En kæmpestor kagemand blev skåret for ved åbningen af stationsbymarkedet, som er kommet i stand på initiativ af foreningen Bogby 9520 for at fejre Skørpings 150 års fødselsdag. På selve mærkedagen onsdag 18. september holder bogbybutikken ekstraordinært åbent, og i nabobutikken på Jyllandsgade 5A viser Lokalhistorisk Arkiv en plancheudstilling i anledning af jubilæet. Foto: Torben Hansen