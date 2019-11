Udkast på 76 sider om et vandløb på 1200 meter: Nu skal det gøres mere forståeligt

STØVRING:På initiativ af Ole Frederiksen (V) s om medlem af teknik- og miljøudvalget var spørgsmålet om at sende et udkast til et vandløbsregulativet for Torsted - Braulstrup Bæk i otte ugers offentlig høring oversendt til godkendelse i byrådet frem som normalt i teknik- og miljøudvalget.

- Internt i Venstre har vi nemlig diskuteret problemet med at udkastet er på hele 76 sider og samtidigt ikke særligt forståeligt for alle parter trods det at der er tale om et regulativ for en bækstrækning på blot 1200 meter. Hvor omfattende bliver så ikke udkastet til et nyt regulativ for eksempelvis Simested Å, påpeger Ole Frederiksen.

Retur til fornyet behandling

I byrådssalen indledte Jeppe Ugilt som gruppeformand for Venstre ikke uventet en længere debat med at kritisere, at udkastet til vandløbsdirektivet er endt i så mange sider.

- Det synes jeg er et ret voldsomt materiale for en åstrækning på blot 1200 meter. Venstre ønsker derfor et andet og mere forståeligt format, hvor der også sikres at lokale interessenter involveres i processen for at opnå bedst mulig viden om lokale forhold inden selve den politiske behandling. Det samme skal også gælde for fremadrettede regulativer, pointerede han og tilføjede:

- Venstres forslag er derfor at udkastmaterialet tilbagesendes for at gøre det kortere og mere forståeligt for alle parter.

Her ligger Torsted-Braulstrup Bæk Kortdata © Openstreetmap-bidragydere. Grafik: Christian Made Hagelskjær

ØK-flertalsindstilling nedstemt

Det blev også resultatet efter en længere debat i byrådet, fordi kun seks stemte for en godkendelse af flertalsindstillingen fra økonomiudvalget, nemlig socialdemokratiet og borgmester Leon Sebbelin (B).

Imod stemte 16, nemlig V, K, DF, Rasmus Rask (L), Per Vilsbøl (B) og partikollegaen Pia Britt Elberg.

Allan Busk, Lars Hørsman og Maybritt Toft fra Den Sociale Fællesliste undlod helt at stemme.