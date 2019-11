Heidi droppede det hektiske job som sygeplejerske: Nu brygger hun kaffe og gør rent

Heidi Christensen er glad. Eller rettere: Hun er blevet glad.

For hun er begyndt i et nyt job, hvor hun kan gøre det, hun holder allermest af: Lytte til mennesker og være til stede nu og her. Knytte tæt kontakt til andre mennesker og tale med dem om det, de er optagede af.

Mens Danmark efterspørger veluddannede og erfarne sygeplejersker - og også i de kommende år har brug for kompetent arbejdskraft - begyndte Heidi Christensen mandag 2. september som servicemedhjælper i Frelsens Hærs cafe i Møllepladscentret i Aalborg.

Det er et værested for misbrugere, hjemløse, ensomme og andre, der har brug for gratis morgenmad eller socialt samvær.

Hendes arbejde er af forefaldende karakter, for hun skal brygge kaffe og gøre rent, men der er også plads til, at hun kan tale med gæsterne, når de har brug for det. Og det er lige præcis dét, der kunne få Heidi Christensen til at sige sit job som sygeplejerske op.

Sygeplejersker under pres Da Folketinget åbnede i oktober, lovede regeringen 1000 nye sygeplejersker. Løftet blev givet til en hårdt trængt sektor. Sygeplejersker er klemt fra mange sider. Besparelser har gjort arbejdsdagen mere travl, og opgaverne er komplekse. Der er færre sygeplejersker til at passe flere. Nogle sygeplejersker rammes af stress, andre vender faget ryggen. I denne artikelserie optræder sygeplejersker og sygeplejerskestuderende samt eksperter, der forklarer om årsager og konsekvenser. Vi besøger også et hospital, hvor de har vendt den negative udvikling. VIS MERE

Hun er gået ned i både timetal og løn, men lige nu betyder jobindholdet mere, siger hun. Ikke mindst fordi hun var begyndt at føle sig udmattet og udbrændt i sit job i hjemmesygeplejen - trods sin alder på 34 år.

- Lige så længe jeg har været sygeplejerske, har jeg i perioder følt, at det var for meget. I perioder har jeg haft symptomer på stress, og det er flyttet lidt med i de forskellige jobs, jeg har haft, siger hun og tilføjer:

- Jeg trængte simpelthen til at slippe for pres - og for hele tiden at føle mig træt og mangle koncentration. Når jeg havde fri, tog det altid nogle fridage, før jeg var ovenpå igen, siger Heidi Christensen, der aldrig har været sygemeldt med stress.

Hun har imidlertid fundet ud af, at det ikke er antallet af timer, hun arbejder, der betyder noget. Det er derimod afgørende, at hun føler, at hun bruger sine kræfter på den rigtige måde. Den erkendelse kom hun til efter at have arbejdet som gadesygeplejerske i Manila - ét af efterhånden en del job i hendes sygeplejerskekarriere, der begyndte, da hun var færdiguddannet sygeplejerske for syv år siden.

Heidi Christensen er egentlig fra Hjørring, men valgte at tage sin uddannelse i København - mest fordi hun gerne ville prøve at bo i hovedstaden.

Da hun blev færdig i 2012, var op mod en fjerdedel af landets nyuddannede sygeplejersker uden job. Der var ikke arbejde at få. Og selvom Heidi Christensen gerne ville finde arbejde i Nordjylland, lykkedes det ikke at få nogle af de jobs, hun søgte.

- En stor del af de andre fra mit hold måtte faktisk rejse til Norge for at arbejde, siger Heidi Christensen.

Hun blev selv ansat på Fyn i et job på ældremedicinsk afdeling - et område hun havde drømt om at blive klogere på. Hun endte dog med kun at være i jobbet i kort tid.

- Det var ét af de rædselsscenarier, som folk snakker om, hvor du bare bliver kastet direkte ud i arbejdet uden oplæring. Ofte var der kun én sygeplejerske til at gå stuegang hos rigtig mange patienter, og der var heller ikke særlig meget sparring, fortæller Heidi Christensen.

Heidi Christensen foran sin arbejdsplads. Foto: Claus Søndberg

Hun blev der kun i tre måneder, for omsider fik hun dét job i Aalborg, der kunne bringe hende tættere på Nordjylland, venner og familie igen.

Det nye job var på en afdeling på Aalborg Sygehus, der dengang endnu ikke var blevet til Aalborg Universitetshospital. Til at begynde med var hun glad for at være på afdelingen, for hun var knyttet til en vejleder, og hun var ikke med i personalenormeringen de første otte uger. På den måde indgik hun ikke i en vagtplan, men kunne følge en erfaren sygeplejerske, indtil hun fik samlet tilstrækkelig indsigt og viden.

- Jeg ved ikke, hvor mange steder, man gør det længere, for der er jo skåret ned, og der er kommet meget mere pres på. Men man gjorde det faktisk en del steder dengang, siger Heidi Christensen og tilføjer:

- Det var jeg enormt glad for, for det gjorde, at jeg lærte specialet godt at kende - og jeg var tryg ved de kommende arbejdsopgaver.

Men glæden varede ikke ved, for der blev mere og mere travlt. Heidi Christensen fik brug for en pause, søgte orlov og rejste til Sydafrika for at gå på højskole.

Mens hun var ude at rejse, fandt hun ud af, at afdelingen skulle skæres ned - og at en del var blevet afskediget. Heidi Christensen skulle ikke have den store kugleramme frem for at regne ud, at der så ville blive endnu mere travlt, når hun vendte tilbage.

- Jeg kunne tydeligt mærke, at jeg overhovedet ikke havde lyst til at vende tilbage til en hverdag, der bare ville være endnu mere hektisk. Jeg valgte derfor at skrive til min chef, at hun gerne måtte afskedige mig, siger Heidi Christensen.

På det tidspunkt - i 2015 - var Heidi Christensen 30 år gammel og fik et års vikariat, da hun vendte tilbage fra Sydafrika. Men hun havde egentlig fået blod på tanden i forhold til at rejse og ville gerne kombinere rejse og arbejde.

Hun fik derfor job som gadesygeplejerske i Manila på Filippinerne. Her arbejdede hun i et halvt år, inden hun atter rejste hjem og fik arbejde i en kommunal hjemmesygepleje.

- Siden jeg blev færdiguddannet, er det noget, jeg gerne har villet. Jeg har arbejdet som ufaglært i hjemmeplejen, og jeg kan godt lide at træde ind i folks hjem, siger hun.

Men Heidi Christensen oplevede, at jobbet skiftede fokus, og det ændrede sig afgørende på tre punkter i løbet af de tre år, hun var der:

1) For det første bød årene på den ene organisatoriske omvæltning efter den anden.Der blev ændret på distrikter, så sygeplejerskernes geografiske områder blev ændret. Også hjemmeplejens distrikter blev lavet om. Det gik både ud over kontinuiteten for patienterne, men også i forhold til det samarbejde, som sygeplejersker og hjemmepleje skulle have. Der var også ændringer i retningslinjerne for de opgaver, som de forskellige faggrupper skulle varetage.

- På et tidspunkt var det sådan, at sosu-assistenterne skulle rundt og hjælpe med mad til patienterne. Og så skulle vi bagefter køre ud med medicin. Det virkede fjollet - og gav ikke mening. Men det værste var, at vi ikke gjorde det bedste for patienten, for de blev virkelig forvirrede af det.

2) Den anden store forandring gennem årene var den store udskiftning af personale.

- Jeg kom ret hurtigt komme til at sidde sammen med nogle mennesker, der var nyere i jobbet, end jeg var. På den måde var det mig, de spurgte til råds, selv om jeg også var relativt ny. Efter det første halve år kunne jeg godt være den mest garvede på en vagt, og det følte jeg mig ikke klar til.

3) Den tredje store forandring gennem årene var det fokus, indholdet af jobbet tog. Heidi Christensen oplevede, at der blev mindre og mindre tid ude hos den enkelte borger/patient.

- Mine kollegaer i hjemmeplejen er virkelig nogle ildsjæle. Vi var gode til at prøve at tale om, at det skulle være okay at bruge tid på besøg. Men når man er ude i patientens hjem, kan det virkelig være svært, hvis du bliver ringet op og hele tiden bliver afbrudt i en samtale.

Samtidig brugte Heidi - og de andre - mere tid bag computerskærmen, for de skulle bruge tid på at dokumentere. Sideløbende blev kommunikationen mellem de forskellige instanser i høj grad skriftlig.

- Man kunne bruge meget tid på at skrive frem og tilbage for at få aftaler - om eksempelvis en bækkenstol - på plads. Det var meget frustrerende, for så blev det lige pludselig til et meget stort maskineri at tale med sine kolleger. Det er hverken manglende forståelse eller ond vilje fra deres side, men jeg oplevede, at det kunne blive lidt fjernt, at jeg sad og skrev til kolleger et helt andet sted, siger hun og fortsætter:

- Lige pludselig blev den slags skriverier mere eller mindre til min hovedopgave, og jeg synes jo, det væsentlige var at tage mig af syge patienter, siger Heidi.

Foto: Claus Søndberg

Hun er helt med på, at hun selvfølgelig skal sørge for, at dokumentationen inden for det sygeplejefaglige er på plads.

- Det er helt relevant og bestemt mit ansvar. Men jeg brugte rigtig mange ressourcer på alt det, der ligger uden for det sygeplejefaglige. Der blev mindre og mindre tid til kerneopgaven, og det var frustrerende.

Og det er også hovedårsagen til, at Heidi Christensen sagde sit job i hjemmesygeplejen op - til fordel for et arbejde, der er dårligere lønnet.I sit nye job som medhjælper i Frelsens Hærs cafe er hun nemlig kommet tilbage til fundamentet for sit valg af uddannelse.

- Det lyder virkelig som en kliché, men jeg elsker at arbejde med mennesker. Det er virkelig rigtigt. Da jeg valgte uddannelsen, havde jeg en klar tanke om, at jeg i hvert fald ikke gad have et arbejde, hvor man skulle sidde foran en computer hele tiden. Og det var ekstra frustrerende, at jeg så lige pludselig gjorde det som sygeplejerske, siger hun.

Netop uoverensstemmelsen mellem indholdet i det job, hun bestred - og det ideal, hun havde for sit arbejdsliv, gjorde, at hun følte sig udmattet og begyndende udbrændt.

Heidi Christensen trækker på den erfaring, hun gjorde sig, da hun arbejdede som gadesygeplejerske i Manila. Her arbejdede hun langt mere end 37 timer om ugen.

- Når jeg har været ude at rejse, har jeg kunnet mærke, at det ikke er mig, der er noget galt med. Eller mig, der bare er træt hele tiden. I Manila arbejdede jeg enormt meget, men det gjorde mig ikke træt og udkørt, siger hun.

Forskellen var, at der i Manila var sammenhæng mellem Heidi Christensens værdier for sit arbejdsliv - og så det arbejde, hun rent faktisk udførte. Sådan har hun det nu igen, efter at hun har fået jobbet i Frelsens Hærs cafe i Møllepladscentret.

- Jeg kan mærke, at jeg nu gør det, som jeg er allerbedst til og holder allermest af - at have kontakt til andre mennesker, siger hun.

- Dét, jeg kan som menneske og som sygeplejerske, kan komme allermest i spil her. Det er dér, jeg opdager, at jeg kan nogle ting. Både fordi jeg er mig, men også fordi jeg er uddannet til det. Og det er en fed fornemmelse, tilføjer Heidi Christensen.

I cafeen er hun ikke ansat som sygeplejerske og må ikke lave sygeplejerskefagligt arbejde. Men i stedet får hun brugt de kompetencer, hun har i forhold til at skabe relationer - og i forhold til kommunikation og pædagogik.

- Her oplever jeg netop, at det mellemmenneskelige arbejde bliver set som en værdi. Mit arbejde er også at lave morgenmad, brygge kaffe og gøre rent. Men jeg må gerne prioritere det - og jeg må gerne prioritere at tale med brugerne, siger hun og tilføjer:

- Det er min hovedopgave. De andre ting skal jo også laves, men der bliver ikke set skævt til, at jeg bruger tid på det andet, siger hun.

Ud over en daglig arbejdsglæde, der er blevet større, har Heidi Christensens jobskifte også betydet, at symptomerne på udmattelse og træthed er forsvundet.

- Mit arbejde i Frelsens Hær er drevet af en vision. I mit arbejde som sygeplejerske skulle jeg meget bære værdierne selv, og de retningslinjer, vi fik oppefra, handlede om kontrol og økonomi, siger Heidi Christensen.

Hun er derfor glad for, at Mette Frederiksen i åbningstalen i Folketinget i oktober talte om at genskabe tilliden til de ansattes faglighed.

Statsministeren sagde blandt andet:- Vi er i gang med at dræne verdens bedste samfundsmodel for det vigtigste. Tilliden til, at andre passer deres arbejde. Tilliden til, at man lokalt kan løse problemerne. Og rette op på fejl.

Den udtalelse er Heidi Christensen glad for. Hun mener både, at der er brug for flere hænder i sundhedssystemet - og at der skal være større frihed for den enkelte til at udfolde sin faglighed.

- Man føler sig krænket på sin faglighed, når den hele tiden skal efterrationaliseres, siger Heidi Christensen.

Om hun har vendt sygeplejerskefaget ryggen for altid, ved hun ikke helt. For det er det fag, hun brænder for - og gerne vil tilbage til.

- Jeg håber, at det er en pause. Jeg håber ikke, at det er et farvel. Og jeg har lovet mig selv ikke at træffe forhastede beslutninger. Nu skal jeg så tilstrækkeligt meget ovenpå, at jeg kan se tingene i et nyt perspektiv, siger hun og tilføjer:

- Når man er lidt på afstand, er det nemmere at træffe en beslutning.

Disclaimer: I denne artikel har vi ikke skrevet navnet på den hjemmesygepleje, som Heidi Christensen var ansat i. NORDJYSKE har valgt at udelade navnet, for hensigten med denne artikelserie er ikke at hænge enkelte afdelinger eller personer ud. Formålet med serien er at pege på problemerne, beskrive årsagerne - og at give et bud på løsningerne. Følg med i de kommende artikler i serien.