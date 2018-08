Efter at være aktiveret på betjeningspanelet, programmeres Robert med et enkelt tryk på armen, hvorefter behandleren fysisk fører armen rundt i den ønskede bevægelse. Herefter gentager robotten bevægelsen så mange gange som ønsket, mens behandleren frigøres til andre opgaver. Foreløbig har man kun testet på dukker, men om kort tid begynder man i Odense at teste Robert på rigtige patienter. Foto: Andreas Falck