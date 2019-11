Droppede uddannelser skaber uro på AAU: Hvad betyder retskrav?

NORDJYLLAND:Det kom som et chok for mange ansatte og studerende på det humanistiske fakultet, da dekan Henrik Halkier i sidste uge meldte ud, at bachelor- og kandidatuddannelsen i almen tysk samt international virksomhedskommunikation i både tysk og i spansk på Aalborg Universitet vil blive lukket fra 2020.

Herefter gik det stærkt, og allerede mandag morgen fik de to første ansatte at vide, at de var blevet afskediget. Andre har fået besked på, at de vil blive opsagt løbende.

Samtidig har det ført til stor uro blandt de studerende, for uddannelseslukningerne stiller et helt grundlæggende spørgsmål. Hvilke rettigheder har du som studerende?

- Det er problematisk, at universitetet forsøger at slippe for retskravet ved at tilbyde de studerende en engelsksproget kandidatuddannelse. Det er simpelthen ikke okay efter min mening, siger Aase Voldgaard Larsen, der er lektor ved Institut for Kultur og Læring og formand for studienævnet på International Virksomhedskommunikation på Aalborg Universitet.

Retskrav og uro

Retskravet betyder at bachelorstuderende op til tre år efter eksamen har krav på at blive optaget på ”den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde” på det universitet, hvor de har taget uddannelsen. Imens AAU vil leve op til retskravet for bachelor-studerende på tysk-studiet, har universitetet anmodet styrelsen for forskning og uddannelse om ændre retskravet for de to linjer med sprog og international virksomhedskommunikation, så det kommer til at gælde en anden kandidatuddannelse på AAU.

At AAU vil søge om at ændre retskravet, er allerede blevet mødt med kritik, og det har skabt stor usikkerhed blandt de studerende, siger Jacob Blasius Thomsen, der er studenterpolitisk ordfører ved Studentersamfundet ved AAU.

- Når du begynder på en uddannelse, skal du kunne gøre den færdig og efterfølgende kunne tage den overbygning, du er blevet stillet i udsigt. Man kan jo ikke bare få dispensation fra rettigheder. Bare fordi der er tale om en mindre gruppe studerende, har de vel ikke færre rettigheder? Det håber jeg i hvert fald ikke, er en præcedens, man ønsker at sætte. Det gør intet godt for de studerendes tillid til uddannelsessystemet, siger Jacob Blasius Thomsen, som fortæller at Studentersamfundet allerede har modtaget henvendelser fra studerende på andre uddannelser, som er bekymrede for deres fremtid og deres rettigheder.

Dekan Henrik Halkier fortæller, at man fra universitetets side forsøger at give de studerende så meget råd og vejledning som muligt. Blandt andet om muligheden for at fortsætte på eksempelvis Aarhus Universitet. Henrik Halkier understreger dog, at ministeriet endnu ikke givet tilladelse til en ændring af retskravet.

- Det er så også et af svarerne på - "hvad kan de finde på næste gang". Sagen er jo den, at retskravet er så vigtig en ting, at det kan universiteterne ikke selv gå ud og definere. Det er noget ministeriet kontrollerer er i orden. Det kan sagtens være, at de studerende tænker, at det ikke er i orden, men det er ministeriet, der er øverste myndighed her. Hvis de siger det er i orden, så må det være i orden, og hvis de siger, at det ikke er i orden, så må vi rette os efter det.

Dekan Henrik Halkier fortæller at man gør meget for at vejlede de studerende om deres muligheder. Arkivfoto: Henrik Bo

Styrelsen for forskning og uddannelse oplyser til NORDJYSKE, at det er meget sjældent at universiteterne anmoder om at ændre retskravet for studerende. Styrelsen vil, når den modtager en anmodning, blandt andet lægge vægt på om den indholdsmæssigt og kvalitetsmæssigt tilsvarer den kandidatuddannelse, de var stillet i udsigt.

<strong id="strong-030f1af3bd5b305f71f55af43fd9b8e7">Et lukket forløb</strong>

Ud over spørgsmålet om retskravet mener Jacob Blasius Thomsen, at forløbet omkring lukningen har været dybt problematisk.

- Det kan ikke passe, at både studerende og ansatte skal overraskes ved, at der er blevet taget en beslutning hen over hovedet på dem. Hverken de ansatte eller de studerende har haft mulighed for at gøre indsigelser, og da de kender uddannelserne bedst, bør de tages med på råd, når så afgørende beslutninger skal træffes.

AAUs retningslinjer siger, at medarbejderne gennem samarbejdsudvalgene skal inddrages i beslutningen tidligt nok til, at kunne påvirke ledelsens beslutninger. Det er også sket denne gang, men da møderne og mødedeltagerne har været pålagt fortrolighed, har beslutningen været skjult for de fleste indtil i torsdags, hvor ansatte og studerende blev orienteret.

- Det er sandt, at der på ledelsesniveau har været møder, men dem der reelt bliver berørt, er ikke blevet involveret. Hverken ansatte eller studerende. At man ikke engang har taget dem med på råd, er dybt problematisk. Universitetet bliver ofte anklaget for ikke at være transparent eller kommunikere tidsligt. Den her sag gør intet godt for det ry, siger Jacob Blasius Thomsen.

Tirsdag morgen vil de studerende protestere over lukningen af de tre uddannelser og universitetets plan om at ændre retskravet.