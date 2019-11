Frederikshavn får endnu en maritim uddannelse

NORDJYLLAND:Tirsdag godkendte uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) 19 nye uddannelser og udbud. Et enkelt af dem ligger i Nordjylland og nærmere bestemt i Frederikshavn, hvor Martec har fået godkendt uddannelsen "Professionsbacheloruddannelse i maritim transport og skibsledelse" - der også bare kaldes skibsføreruddannelsen.

- I princippet har vi jo allerede en skibsføreruddannelse, fortæller Brian Thomsen, der er vicedirektør på Martec.

- Men der findes to. Den ene er en ikke akademisk, det er den vi har i forvejen, og så en akademisk som er på professionsbachelorniveau.

Der er ikke den store forskel på de papirer, man ender ud med, fortæller Brian Thomsen. Begge kan nemlig bane vejen for en karriere som kaptajn. Men forskellen er dog, at professionsbacheloruddannelsen giver mulighed for at læse videre på universitetet, så det er to forskellige grupper, de henvender sig til.

- Skibsføreruddannelsen på det ikke-akademiske niveau er for dem, som kommer fra folkeskolen og har gennemført en skibsassistentuddannelse. For at du kan komme ind på den nye professionsbachelor, skal du have gennemført en gymnasial uddannelse, fortæller Brian Thomsen.

Kan blive i farvandet

Indtil i dag skulle du tage til Simac i Svendborg for at tage en skibsføreruddannelse på professionsbachelorniveau

- Derfor har vi også slået på, at vi kunne få mulighed for at uddanne de unge i lokalområdet, så de ikke skulle rejse til den anden ende af landet for at blive skibsfører. Noget andet var, at vi kan skabe sammenhæng i vores uddannelser.

Martec udbyder også HF-søfart, hvor eleverne kan vælge om de vil gå maskinmester- eller skibsførervejen, men som også giver adgang til den nye uddannelse.

- Lige siden vi fusionerede med Skagen Skipperskole i 2017, har vi gået og talt om, at det var den sidste uddannelse, vi manglede for at være et komplet maritimt center. Så nu har vi som det eneste sted i Danmark alle maritime uddannelser. Nu er der julebingo.

Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen glæder sig over, at der er kommet endnu en uddannelsesmulighed i Frederikshavn.

- Jeg var i Frederikshavn tidligere på året, og der så jeg, at de virkeligt kan noget helt særligt i forhold til, hvad for nogle unge mennesker de får givet en uddannelse, og hvor tæt en kobling de har med det nordjyske erhvervsliv. Så det glæder mig meget, at der kommer endnu bedre muligheder for at uddanne sig i Frederikshavn.