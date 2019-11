Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn? Studerende vil kæmpe for deres ret efter lukning af AAU-uddannelser

Det var Goethe - Johann Wolfgang von Goethe som skrev det;

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn?

Mange tyske skolebørn kender sikkert Goethes blomstrende citrontræer, og har i klasselokalerne drømt sig væk til landet der bag bjergene.

Sabina Fie Hansen er derimod begyndt at drømme på tysk. Det gør hun, fordi hun de seneste tre år har studeret sprog og international virksomhedskommunikation med tysk som speciale på Aalborg Universitet. Netop et af de tre sprog-studier som AAU vil lukke fra september 2020.

- Jeg læser på femte semester, og derfor er det jo virkeligt kritisk, siger Sabina Fie Hansen, der på intet tidspunkt har haft på fornemmelsen, at ledelsen var på vej til at lukke den uddannelse, hun gik på.

- Det kom som et chok for os. Så sent som onsdag var der kandidatdag på universitetet, og der fortalte de jo, at man kunne læse international virksomhedskommunikation både med tysk og med spansk, og i oktober måned var vi med organisationen Frem Med Sprog ude på gymnasierne i Nordjylland, for at sige - hey det er fedt at studere sprog.

AAU begrunder lukningen med stadig faldende ansøgertal, og selvom Sabina Fie Hansen godt kan se, at det vil være svært at opretholde et studie med to eller tre studerende, så mener hun, at der er for store konsekvenser forbundet med helt at fjerne tysk på universitetet.

- De studerende, som kommer ud fra tyskstudierne, er virkeligt efterspurgte. Det er studerende som mestrer sproget, på et virkeligt højt niveau. Og når man så lukker i Aalborg, så findes den kun i Odense eller Aarhus. Det indsnævrer virkeligt nordjyske studerendes muligheder.

- Så vi er virkeligt uforstående overfor den her beslutning. Enten så vil man fremmedsprogene - eller så vil man dem ikke.

Retskrav...er det ret eller krav eller ingenting?

Hvad Sabina Fie Hansen vil stille op nu, ved hun ikke. Det er trods alt kun 24 timer siden, hun fandt ud af, at uddannelsen skulle lukke og den kandidatuddannelse hun havde arbejdet frem imod, risikerer at forsvinde.

Men de studerende, der, som Sabina Fie Hansen, er i gang med deres bachelor, har faktisk et retskrav på, at de op til tre år efter deres bacheloreksamen kan blive optaget på ”den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde” på det universitet, hvor de har taget bachelor-uddannelsen.

Dekan for det humanistiske fakultet Henrik Halkier fortalte til NORDJYSKE at AAU ville leve op til retskravet for bachelor-studerende på tysk-studiet, men at man har man søgt om dispensation, så garantien for de to linjer med sprog og international virksomhedskommunikation kommer til at gælde en anden kandidatuddannelse på AAU.

Dekan Henrik Halkier.

Men Sabina Fie Hansen vil kæmpe for, at AAU ikke får dispensation fra retskravet.

- Vi vil kæmpe for at få styrelsen for forskning og uddannelse til at forstå, at hvis de fjerner retskravet, så fjerner de også den specialisering i et sprog som studiet muliggør. Vi har i tre år studeret og specialiseret os i tysk eller spansk, og vi kan det ind til benene, og lige pludseligt skal vi rykkes over på en uddannelse, som har engelsk som hovedsprog. Det er et sprog, vi kan - men ikke på et akademisk niveau. Det er tysk, vi har lært. Vores specialisering i sproget forsvinder jo.

- Hvis de kommer igennem med det, og ændrer retskravet, så synes jeg godt, man som studerende kan stille spørgsmålstegn ved, hvad retskravet overhovedet er værd, siger Sabina Fie Hansen.

- Für mich ist das Land südlich der Grenze, unser Nachbarland, Deutschland, mein Sehnsuchtsort, slutter Sabina Fie Hansen.