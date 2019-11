Majbrit er en af de første: Hendes uddannelse gør hende uundværlig og der er jobgaranti

Sådan smiler man, når man er lettet og glad. Midt imellem blomsterbuketter, krammere og kindkys. Sådan er eksamensdage.

- Det er mærkeligt altså ... det er mærkeligt at tænke på, at nu er jeg virkeligt social- og sundhedsassistent.

Majbrit Sørensen på 47 er fra Vester Hornum, og så smiler hun. Det har hun nu også god grund til. For fem minutter siden kom hun nemlig ud af døren fra eksamenslokalet, som nyudklækket social- og sundhedsassistent. Og da hun, sammen med knap 100 andre nyuddannede, dimitterede fredag, var hun samtidig en af de første i landet til at færdiggøre uddannelsen, efter man i 2017 adskilte uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent. Ud over at den er gået fra at tage et år og otte måneder til nu at vare to år, ni måneder og tre uger, så er der kommet mange flere krav og markant mere naturvidenskabelig teori ind, fortæller Karina Krage, som er uddannelsesleder ved Sosu-uddannelserne på Sosu Nord.

Flere opgaver - mere ansvar

I 2014 udgav KL og Danske Regioner rapporten Next Practice, der handlede om fremtidens sundhedsmedarbejdere. Hvordan kunne man imødekomme udfordringen med flere ældre og flere kroniske patienter kombineret med faldende ungdomsårgange? Rapporten beskrev, hvordan flere og flere sundhedsopgaver skulle klares i hjemmet, og hvordan det ville medføre en opgaveglidning fra læger, over sygeplejersker til social- og sundhedsassistenter.

- Historisk set var det faktisk revolutionerede, og det førte blandt andet til den nye bekendtgørelse i 2017. Social- og sundhedsassistenterne skulle have mere ansvar og overtage flere kliniske opgaver og i højere grad have en koordinerende rolle mellem forskellige faggrupper - eksempelvis fysioterapeuter, ergoterapeuter og palliative teams. Det stiller naturligvis også højere krav til uddannelsen, fortæller Karina Krage.

Der blev delt krammere og blomster ud, da der var eksamenstid på Sosu Nord.

Blandt andet er der kommet mere fokus på indberetning og patientsikkerhed. For her lå en af svaghederne ved den gamle uddannelse.

- Vi må jo erkende, at når vi før i tiden lavede undersøgelser på, hvor der skete flest utilsigtede hændelser i forhold til medicinadministration, så var det i høj grad hos social- og sundhedsassistenterne. Det er også derfor at alle assistenter nu skal til prøve i farmakologi før de bliver færdige, og kravene generelt er blevet skærpede.

Teori og håndelag

- Dels er der kommet optagelseskrav, og dels skal de bestå grundforløb to, som stiller krav til både dansk og matematikkundskaber, fortæller Karina Krage, som samtidig understreger at eleverne skal kunne argumentere og reflektere på et meget højere teoretisk niveau end før.

- Det er altså ikke bare et håndelag, som det måske har været før i tiden. Selvom vi nok ikke med det samme kommer ud over de fordomme, der eksisterer, så ved alle i faget, at man absolut ikke kommer sovende til uddannelsen.

Det er Majbrit Sørensen enig i.

- Under uddannelsen er der blevet sat ord på mange ting. Mange af de ting, jeg har gået og gjort har fået en helt ny betydning. Nu kunne jeg se teorien og sætte det ind i en sammenhæng. Jeg kunne se - jamen det er jo derfor, og derfor og derfor, jeg gør, som jeg gør.

Omkring 100 elever var til eksamen torsdag.

En af de andre væsentlige forandringer ved uddannelsen er også, at det nu er muligt at blive social- og sundhedsassistent uden først at have taget uddannelsen til social- og sundhedshjælper. Det er altså muligt at begynde direkte efter folkeskolen. Derfor behøver Majbrit Sørensen da heller ikke være prototypen på den nye tids social- og sundhedsassistenter, da hun har arbejdet som hjælper i 20 år. Men rollen og indholdet i uddannelsen er den samme - uanset alder.

- Jeg valgte at uddanne mig til assistent, fordi jeg gerne ville have mere ansvar. At være med hele vejen rundt. Som assistent kommer du til at være mere selvstændig. Du står oftere med ansvaret. Du følger med borgeren hele vejen. Det kan jeg godt lide.

Hver fjerde stilling

Imens de kommende assistenter sad til de afsluttende eksamener på den øverste etage, sad mere end 70 repræsentanter fra kommuner. region, uddannelsesinstitutioner og beskæftigelsesområdet til en fælles workshop længere nede i huset. Under titlen SOSU 2.0, var et at de centrale punkter netop manglen på social- og sundhedsassistenter. I foråret 2019 har nordjyske institutioner oplevet, at omkring hver fjerde opslåede stilling som social- og sundhedsassistent ikke bliver besat. Også social- og sundhedshjælpere er en mangelvare i Nordjylland – her er godt hver tiende stilling, der blev opslået i foråret, stadig ikke besat.