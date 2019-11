Søren Kierkegaards bror kom til Aalborg som biskop i 1856 - men hvorfor slog han sig ned i Danmarks mest beskidte og smittefarlige by?

Aalborg er i 1800-tallet berygtet for at være en specielt beskidt og smittefarlig by og det er her Peter Christian Kierkegaard, bror til den berømte filosof Søren Kierkegaard, ankommer som biskop i 1856. Det er her han til sidst henfalder i tungsind og melankoli. Gårdinteriør fra Nytorv 18. Hjørnet af Nytorv og Braskensgade. Foto: H. Tønnies/Aalborg Stadsarkiv