Sprogstuderende protesterer over lukkede uddannelser

NORDJYLLAND:"Vi vil ik ta' tog - for at lære sprog. Vi vil ik ta' tog - for at lære sprog"

Hvis døren ind til auditorie 1.1.0.4 er noget som helst, er den mest af alt lukket. Men den er også hvid og inde bag det hvide sidder ledelse og ansatte fra humanistisk fakultet til et møde hvor konsekvenserne af universitetsledelsens beslutning om at lukke sprogfagene tysk og spansk bliver gennemgået. Det er i hvert fald planen, at det er det, de skal tale om, for os der står udenfor, kan ikke høre, hvad de taler om. For her står en gruppe studerende med bannere. Og de synger. Højt.

Studerende demonstrerer imod beslutningen om at lukke tre sproguddannelser på Aalborg Universitet.

Det er blandt andet det, de synger, og det kan ses som et direkte svar til dekan Henrik Halkiers udmelding om, at de studerendes kan fortsætte deres uddannelse i Aarhus, når sprogfagene lukker i Aalborg.

En af de protestende er Lærke Agerbo Eriksen, som studerer international virksomhedskommunikation i spansk på 5. semester, mener på ingen måde det er et godt alternativ. Hun fortæller, at de studerende dels er utilfredse med, at man har lukket uddannelserne uden at inddrage de demokratiske organer på universitetet og ikke mindst at universitetsledelsen vil ændre på retskravet.

Sprogfagenes krise

De senere år har de danske uddannelsesinstitutioner kæmpet for at få flere unge til at vælge sprogfagene. I år var der ifølge Kristeligt Dagblad kun knap 74 nye tyskstuderende på landsplan og det kan virke paradoksalt, da der er stor efterspørgsel efter sprogkyndig arbejdskraft. Den seneste opgørelse blandt dimittenderne på sprog og virksomhedskommunikation i tysk på Aalborg Universitet viste en beskæftigelsesgrad på over 97 procent.

Det var da også med beklagelse og bekymring at uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen (S), modtog beskeden om AAU's beslutning om at lukke de tre sproguddannelser.

- Jeg er selv datter af en tysklærer, der lige er gået på pension, så jeg har selv set, hvad udfordringen består i for de nordjyske gymnasier. Der er en stor gruppe tysklærere der går på pension og knap så mange der kommer til. Og i Nordjylland har vi så den yderligere dimension, at vi har mange produktionsvirksomheder, som eksporterer til tyskland, og som har brug for tyskkundskaber. For dem er det nødvendigvis ikke en hel tyskuddannelse, de har brug for, men fundamentet er, at tysk er en kompetence, som vi har brug for i uddannelsessystemet og i vores erhvervsliv. Derfor er det selvfølgeligt bekymrende, når man ikke kan opretholde niveauet på Aalborg Universitet.

Ministeren mener ikke, at det er et spørgsmål om økonomi men om unges studievalg. De unges interesse for sprogfagene skal vækkes.

- Det er en sag, jeg skal drøfte med børne- og undervisningsministeren. For det handler om, at vi allerede på ungdomsuddannelsesniveau skaber interesse for sprogfagene. Samtidig er der afsat 100 millioner til at styrke sproguddannelserne, og spørgsmålet er, hvordan vi kan få de midler til at komme ud og virke, så der bliver større interesse for fremmedsprog, siger hun.

Retskravet spøger

Uden for døren til auditorie 1.1.0.4 lyder slagsangene stadig. "Hvor er vores krav?", synger de og da døren en enkelt gang åbner, synger de endnu højere. Universitetets beslutning om at ansøge styrelsen for forskning og uddannelse om at ændre på retskravet, fylder meget i de studerendes bevidsthed. For hvis dekanen får lov til at ændre på retskravet, så er der jo ingen studerende, der kan vide sig sikre mere, siger Lærke Agerbo Eriksen.

Uddannelses- og forskningsministeren forstår de studerendes frustration, men hun vil ikke kommentere yderligere på spørgsmålet om retskrav, før der foreligger en afgørelse.

- Men det er en ulykkelig situation. Det er det for de studerende, for universitetet og ikke mindst for regionen.