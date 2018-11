Skoleelever gør ubehageligt fund i Limfjorden: Det havner i din mad

Det er forskere fra Aarhus Universitet, der har været i Aalborg med forskningskibet Aurora. Et stort net bliver trukket efter skibet og bagefter tømt for indhold, så skoleleverne kan undersøge, hvad der er, og de 12 forsøg i Aalborg, viste alle, at der var mikroplastik. Foto: Peter Bondo Christensen/ Aarhus Universitet