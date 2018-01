Skrid 2017, jeg har næsten glemt dig

Nåhhh... Dikke-dik!

Der er fantastisk at stå med et lille nyt år i armene.

Og altid lidt sært. Hvad skal det mig, det og dets nye årstal?

Ikke fordi at 2017 og jeg nåede at blive bonkammerater. Vi var bestemt ikke enige om alt. Men vi lærte hinanden nogenlunde at kende. Som to pendlere,...