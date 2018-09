Skrot gamle haller: Store drømme om et fleksibelt multicenter i Frederikshavn

- I dag dyrker vi idræt hele livet. Mænd og kvinder er lige aktive, men mange teenagere falder fra og vender ryggen til præstationskulturen og konkurrenceidrætten. For dem er det vigtigere at have det sjovt end at vinde den næste fodboldkamp, sagde Oliver Vanges fra Lokale og Anlægsfonden i sit indlæg i FFK Centret på Flade Engvej. Foto: Bente Poder