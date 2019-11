AaB-direktør: Vi er ikke på julekort med HB Køge

FODBOLD:Der har været masser af kritik og pegen fingre fra pokalmodstanderen HB Køge og fodboldfans generelt, efter at superligaklubben AaB for en måned siden fik aflyst 1/8-finalen mod det sjællandske 1. divisionsmandskab.

En strandet materialebus i en kilometerlang kø ved Storebæltsbroen var årsagen, og her en måned senere vakler AaB-direktør Thomas Bælum ikke i sit standpunkt.

- Det var Divisionforeningen, der i den sidste ende tog beslutningen om at aflyse, og jeg har da også kun mødt 100 procent forståelse og opbakning fra de direktørkolleger i de øvrige superligaklubber, som jeg har talt med. Vores hovedsponsor er også godt tilfredse med, at vi ikke endte med at spille kampen i lånt tøj, siger han.

HB Køge har op til onsdagens genopførelse boret videre i aflysningen med en række drillende videoer på de sociale medier, om hvor let det egentlig er at få spillere og materiale fragtet fra Aalborg til Køge.

Se videoen herunder

- Jeg har ikke set de videoer, og jeg fokuserer egentlig også bare på, at vi skal vinde den kamp, så vi er med i forårets kvartfinaler. Så må HB Køge egentlig gøre, hvad de vil, siger Thomas Bælum.

Han har ikke i den seneste måned vekslet ord med HB Køge-direktør Per Rud, der for en måned siden var ude med en hård kritik af AaB’s manglende vilje til at spille kampen.

- Jeg har haft andre ting at tænke på, og skal vi ikke bare konstatere, at HB Køge og os næppe kommer på julekort i år, siger AaB-direktøren med et glimt i øjet.

AaB’s materialemand tager denne gang færgen til Sjælland, mens spillerne igen flyver til kampen. Men ellers har man ifølge Thomas Bælum ikke taget ekstraordinære forholdsregler.

- Det er vel også sådan en episode, der sker én gang hvert 20. år, så vi frygter egentlig ikke nogen gentagelse.

AaB er inde i en positiv resultatstime i Superligaen. Foto: Peter Mørk

Direktøren har også ro i sindet omkring AaB’s nuværende niveau, der bør række til en sejr.

- Alt kan ske på 2 x 45 minutter på en halvhård kunstbane en onsdag aften i Køge, og der er ingen tvivl om, at det er en speciel kamp for dem. Man kan godt mærke på alle deres mange skriverier, at de er toptændte, så vi forventer ikke, at vi får noget forærende.

- Men jeg synes, der er en grundsubstans i vores hold lige nu, som gør os meget svære at slå. Hvis vi sørger for at pleje den indre styrke, vi har i holdet, så tror jeg, det hele lidt giver sig selv. Vores hold er utroligt spændende, og vi har så mange strenge at spille på, når alle er skadesfri. Er der strøm nok på de nuværende batterier, er vi egentlig ikke bekymrede for hverken pokalkampen eller placeringen i top-6, slutter Thomas Bælum.

AaB må fortsat undvære Mikkel Kaufmann og Anders Bærtelsen til kampen mod HB Køge, mens Kasper Pedersen sidder ude, efter han pådrog sig en skade mod AC Horsens.