AaB-reserve presser Jacob Rinne: Det er konkurrencen, der gør os gode lige nu

FODBOLD:Hvis folk i og omkring HB Køge var skuffede over aflysningen af pokalkampen mod AaB for en måned siden, var det intet ved siden af, hvor skuffet superligaholdets reservemålmand var.

Andreas Hansen har stået alle AaB's pokalkampe i år, og han havde set voldsomt frem til at vogte målet på sin gamle hjemmebane i Køge Idrætspark.

- Vi var jo alle ærgerlige over, at vi ikke kunne spille den aften. Der var ikke noget, vi hellere ville, end at gøre vores arbejde og komme hurtigt videre i pokalen. Nu må vi gøre det onsdag i stedet, siger den 24-årige keeper.

Siden den aflyste kamp har HB Køge spillet fire kampe i NordicBet Ligaen (1. division) med to sejre, én uafgjort og ét nederlag til følge. Det har sendt holdet væk fra nedrykningspladserne.

- Jeg tror ikke, at tidspunktet at møde dem på er hverken værre eller bedre end for en måned siden. 1. division er så tæt, at det er marginaler, der afgør kampene. De kommer helt sikkert tændte ud mod os, men spiller en række højere og har et bedre hold. Det skal vi bare kunne vise, så vi går videre. Og at kampen spilles på kunstgræs er absolut ingen undskyldning, fastslår Andreas Hansen.

Forventet AaB-opstilling NORDJYSKE vurderer, at AaB stiller således op til pokalkampen mod HB Køge: (4-3-3): Andreas Hansen - Kristoffer Pallesen, Mathias Ross, Rasmus Thelander, Patrick Kristensen - Iver Fossum, Magnus Christensen, Oliver Abildgaard - Kasper Kusk, Frederik Børsting, Lucas Andersen AaB er fortsat uden Mikkel Kaufmann og Anders Bærtelsen, mens Kasper Pedersen er ude med en skade, som han pådrog sig mod AC Horsens Der er kampstart kl. 18.00 i Køge Idrætspark. Den vises ikke på tv Der er livedækning af kampen på nordjyske.dk VIS MERE

Han har endnu sin superligadebut til gode, men han holder et højt niveau og formår også at presse førstevalget Jacob Rinne i de daglige træninger.

- Jeg har fået gode tilbagemeldinger fra trænerteamet, så jeg knokler bare derudaf. Jeg er med på, at Rinne er foran i køen, men jeg håber selvfølgelig på at få så mange chancer som muligt. Jeg er dog ikke blevet lovet noget som helst - heller ikke i forhold til at stå alle kampene i pokalturneringen, fortæller Andreas Hansen.

Det er ikke kun i målet, at konkurrencen er hård i AaB, og det smitter af på hele holdet i øjeblikket.

- Træningerne er intense, og det skinner virkelig igennem, at alle vil vinde for enhver pris. Jeg synes, det var meget sigende, at vi kom ind i pausen af weekendens kamp mod AC Horsens uden at klynke over, at vi var blevet snydt for et mål.

- Vi talte bare om, at vi skulle blive ved med at klø på, og så gik vi ellers ud og satte skabet på plads i anden halvleg. Den indstilling skal vi sørge for at tage med videre, fastslår AaB-målmanden.