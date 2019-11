AaB's Thelander: Realistisk at ramme toppen i foråret

AALBORG:Rasmus Thelander vidste godt, at han ville have et efterslæb, da han i slutningen af transfervinduet skiftede til AaB efter en længere periode uden kampe.

Men den skade, der siden ramte ham i udekampen mod AGF, hvor han allerede i den første duel kom til skade, har betydet, at han nu nærmest har skullet indhente holdkammeraterne en gang mere.

Landsholdspausen har dog givet store fremskridt. Han fik spilletid i testkampen på udebane mod Hamburger SV, og det hårde arbejde ser nu ud til at blive belønnet med hans anden plads i startopstillingen efter comebacket til AaB.

- Lige nu har jeg det rigtig godt. Jeg har kunnet træne kontinuerligt i nogle uger nu, og jeg føler mig mere fit end længe. Jeg fik en god sjat minutter i testkampen i Hamburg. Jeg havde en god træningsperiode lige da jeg kom til klubben, selvom jeg ikke havde spillet så mange kampe, men der trænede jeg godt, inden jeg så fik det uheld i knæet mod AGF.

Siden har forsvarsspilleren blot fået fire spilleminutter i kampen mod FC Midtjylland 3. november, men mod Horsens skal den stå på så mange minutter som muligt.

Fakta AaB spiller søndag klokken 14.00 på hjemmebane mod AC Horsens. NORDJYSKE formoder, at holdet stiller således op: (4-3-3): Jacob Rinne - Kristoffer Pallesen, Jores Okore, Rasmus Thelander, Jakob Ahlmann - Iver Fossum, Magnus Christensen, Patrick Olsen - Kasper Kusk, Lucas Andersen, Frederik Børsting AaB er uden Mikkel Kaufmann, der blev ramt af en skade, da han var af sted med U19-landsholdet. Mathias Ross og Anders Bærtelsen er også ude. Kampen spilles på Aalborg Portland Park og vises direkte på Tv3 Max.

- Vi føler os helt klar til den opgave, hvor vi ved, der skal slåsses rigtig meget, og det har vi forberedt os grundigt på, siger han.

Men selvom det nu går fremad for Rasmus Thelander, så ved han godt, at der kan bygges endnu mere på. Og derfor regner han også selv med, at han først for alvor rammer topniveauet, når vi når på den anden side af nytår.

- Det vil være oplagt at sige det sådan. Jeg kom hertil med et efterslæb, hvor jeg ikke havde spillet meget, så det var en indkøringsfase, inden jeg så fik uheldet mod AGF. Og så blev det jo så lige pludselig endnu en indkøringsfase, fordi jeg fik så lang en skadespause. Det var nærmest som at starte forfra, så jeg vil sige, at jeg sigter efter at ramme topformen efter vinterpausen, for nu har vi kun fire kampe tilbage.

Offensivt skal andre spillere levere i dagens kamp, for topscorer Mikkel Kaufmann er ikke blevet klar efter den skade, han pådrog sig i sidste uge U19-landsholdet - derfor må AaB lige som mod FC Midtjylland spille uden en decideret angriber.

- Det har vi forberedt os på. Og vi spillere ved jo, hvordan vi skal løse den opgave, men det fortæller vi ikke videre, siger han med et stort grin.

- Og så kan vi jo glæde os over, at Tom (van Weert, red.) er ved at være helt klar igen. Det er positivt for os allesammen, siger han.