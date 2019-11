Analyse efter AaB-triumf: De udskældte slog Horsens hjem

FODBOLD:Man har skullet lede længe på diverse AaB-fanfora og Facebooksider, hvis man i de seneste år har villet finde rosende ord om AaB-spillerne Frederik Børsting og Magnus Christensen.

I dårlige perioder har det ofte været de to spillere, der har stået først for, når fansene skulle finde en syndebuk, og netop derfor var der også noget befriende over, at det var sublime indsatser fra netop de to, der førte til den stensikre hjemmesejr over AC Horsens.

Frederik Børsting slog igennem på AaB-holdet på samme tid som boldekvilibristen Andreas Bruhn fra Støvring, men mens teknikeren i dag render rundt i den tredjebedste række i norsk fodbold, så er det Frederik Børsting, der har manifesteret sig som en stamspiller i AaB.

Det kan godt være, at det er arkitekten, der tegner huset, men der skal en håndværker til at bygge det, og det kan godt være, at Lucas Andersen er den primære arkitekt i AaB, men hans job ville ikke være muligt, hvis ikke Frederik Børsting var så god en håndværker.

Kampen mod Horsens viste, hvorfor Frederik Børsting er så irriterende at spille imod. Hans fysisk og gåpåmod frustrerede til stadighed horsensianerne, og samtidig viste han en stærk evne til at stå på det rette sted på det rette tidspunkt. På trods af, at angriberrollen er ny i hans efterhånden omfattende repertoire.

Magnus Christensen har samtidig løftet sit spil til nye højder i efteråret. Der er ingen tvivl om, at AaB’s nye midtbanekonstellation, hvor han kan ligge som den opryddende sekser bagved to tekniske, men også løbestærke ottere, passer langt bedre til hans spillestil end den mere flade formation, som han ofte udgjorde i fællesskab med Oliver Abildgaard i sidste sæson.

Oprydningsarbejdet udfører han stadig til perfektion, men det er især i pasningerne, at han har fundet en helt anden selvtillid. Hans evne til at slå en splittende fremadrettet aflevering har virkelig givet AaB-spillet en ny dimension, og han bør nu være et af de første navne på holdkortet.

AaB har ikke skabt et fort i Aalborg, men hjemmebanen bliver forsvaret med mere fynd og klem end de seneste år.