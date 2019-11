Børsting: De turde nok ikke vinke på mig længere

FODBOLD:Det var en dybt frustreret Frederik Børsting, der gik til pausen i søndagens hjemmekamp mod AC Horsens. To gange havde han haft bolden i netmaskerne og begge gange havde linjevogter NIkolaj Christensen flaget for offside.

Første gang i den tvivlsomme ende, og anden gang var det en klokkeklar fejlkendelse.

- Jeg var nærmest pissesur. Og gik bare og tænkte: Tag mig ud. Men det var godt, at Jacob ikke gjorde det, for det endte jo med at være en fremragende eftermiddag, lyder det fra Frederik Børsting, der blev brugt som angriber i fraværet af Mikkel Kaufmann og en Tom van Weert, der stadig ikke var klar til 90 minutter.

- Ja, så nu mangler jeg vel egentlig bare at spille stopper og målmand, lyder det med et stort grin.

I anden halvleg fik han så scoret. Og denne gang blev flaget nede, selvom han faktisk var offside, da Kasper Kusk trykkede af og ramte stolpen, inden Børsting så nemt kunne følge op.

- Ved nummer et og nummer tre var jeg bange for, at de ville vinke, men ved nummer to var det jo helt forkert. Men mon ikke, at de bare har tænkt, at uanset hvad, så bliver flaget nede, hvis jeg scorer igen, siger han.

Og Frederik Børsting tog da også lidt pis på dommerkvartetten, da han fejrede scoringen ved at signalere en offsidekendelse.

- Jeg havde tænkt lidt over det i pausen, at hvis det endelig skulle lykkes, så var jeg nødt til at give lidt igen.

En frustreret Frederik Børsting efter et af de annullerede mål i første halvleg. Foto: Peter Mørk

Det endte med en sejr på 4-0 til AaB, der dermed har slået AC Horsens med sammenlagt 9-0 i de to kampe i 3F Superligaen. Og endda har besejret samme modstander med 4-0 i en testkamp inden sæsonen.

- Jeg havde fået at vide, at der hele tiden skulle være en mand i boksen, og at det skulle være mig. Jeg skulle ind, hvor jeg kunne gøre ondt på dem, og jeg havde jo også en på stolpen. Så jeg var godt tilfreds, siger han.

Med sejren er AaB sikker på at være i top-seks, når denne runde er færdigspillet.