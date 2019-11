Et spændende tilbud får cheftræner til at droppe Fortuna Hjørring

FODBOLD:Fortuna Hjørring skal bruge vinterpausen på at finde en ny cheftræner, efter at klubben søndag kunne fortælle, at Carrie Kveton har sagt sit job op med øjeblikkelig virkning.

Det har amerikaneren gjort, fordi hun har fået et tilbud, hun ikke kan sige nej, fortæller Fortuna Hjørrings sportschef, Peter Enevoldsen.

- Hun har fortalt os, at hun har fået et spændende tilbud fra en klub, som vi har lovet hende at vente med at offentliggøre. Vi havde kontrakt med Carrie indtil sommer, men vi har ikke villet stå i vejen for hende, for hun har jo gjort et ganske fint job i Fortuna gennem mange år, siger Peter Enevoldsen.

Sportschefen lægger dog ikke skjul på, at det kommer en smule bag på ham, at han nu skal på jagt efter en ny cheftræner.

- Vi havde aftalt, at vi skulle holde et møde mandag, hvor vi skulle snakke fremtid, men hun kom så med den her udmelding, inden vi overhovedet nåede at tage hul på den snak, siger Peter Enevoldsen.

Selv om Fortuna Hjørring nu lader Carrie Kveton gå et halvt år før kontraktudløb, er der ikke nogen stor økonomisk kompensation på vej til vendelboerne.

- Det kan godt være, at vi får lidt, men det er ikke det, som det her handler om. Carrie har gjort et godt job i Fortuna i mange år, så vi ønsker ikke at stå i vejen for hende, siger Peter Enevoldsen.

Han er fuld af fortrøstning forud for den kommende trænerjagt.

- Der venter en vinteropstart, hvor den nye træner har lang tid til at få sat sit aftryk. Der er også allerede nogle spændende folk, der har kontaktet os, men vi synes også, at vi har nogle spændende emner internt i klubben, så vi skal lige vurdere, hvad vi vil gøre, siger Peter Enevoldsen.

Peter Enevoldsen har selv en lang fortid som træner, men han afviser at forlade jobbet som sportschef for igen at sætte sig på trænerbænken.

- Jeg har faktisk fået en forespørgsel på, om jeg ville tage over indtil sommer, men jeg er godt tilpas i jobbet som sportschef, og så synes jeg ikke, at det giver mening, at jeg skal træde til i et halvt år. Vi har en lang vinteropstart, hvor vi har god tid til at få en ny træner kørt ind nu, siger Peter Enevoldsen.

NORDJYSKE har forgæves forsøgt at træffe Carrie Kveton for en kommentar