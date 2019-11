Fem spillere kæmpede om titlen som kampens spiller: Se Hobros karakterbog her

FODBOLD:Det var lige ved og næsten for Hobro, der til sidst smed det hele væk og tabte knebent med 2-1 til FCK i 3F Superligaen.

Frans Dhia Putros, der var i tæt konkurrence med fire andre, fik dog æren af at blive kåret til kampens spiller af NORDJYSKE.

Se alle bedømmelserne og begrundelserne her:

Målmanden var chanceløs på københavnernes to mål. Derudover tog han, hvad der kunne forventes af ham.

Havde det svært i første halvleg, hvor han blev overløbet og driblet flere gange. Spillede sig op efter pausen, men gik så ud med en skade.

Afløste Jesper Bøge, der gik ud med en skade. Fik ikke nok tid til en bedømmelse.

Fik chancen i stedet for Ahmedhodzic, og han greb bestemt muligheden. Var stærk i duellerne og løste sine opgaver fornuftigt.

Stod over for en svær opgave. Jagtede bolden som ene angriber, men kom aldrig frem til noget ud over scoringen efter det brændte straffe.

Den norske angriber måtte noget overraksende se til fra bænken, før han fik den sidste halve time. Ikke nok spilletid til en bedømmelse.

Amerikaneren var som nat og dag. Hele tiden gode og dårlige aktioner. Fik tilkendt et straffespark, som han missede. Drev gæk med FCK-forsvaret, men brændte en friløber, kort før FCK udlignede.

Anføreren styrede slagets gang på midtbanen. Placerede sig godt på banen, og kunne derfor erobre mange bolde.

Midtbanespilleren leverede et sandt arbejdsraseri. Smed lidt for mange bolde væk, men vandt til gengæld også en hel del.

Kantspilleren fik en dårlig indledning med flere boldtab, men spillede sig op med flere fremragende aflveringer til sine medspillere.

Cappis løb også solen sort, men afleveringenrne fandt for tit frem til en FCK-fod. Defensivt var der ikke en finger at sætte på præstationen.

Han blev kastet ind, da FC København havde vendt kampen, men angriberen kunne ikke gøre forskellen. Uden for bedømmelse.

Lavede to håbløse fejl i starten, men derfra kom han imellem det meste. Vandt sine dueller og brugte sin lange krop til at blokere meget.

Venstrebacken spillede godt i defensiven og kom flot med frem offensivt, men indlægget til det afgørende mål blev slået i Haarups side.