FODBOLD:Det er efterhånden fem år siden, at Jakob Ahlmann blev anset for at være en landets absolut bedste venstre backs, da han med en fremragende s...

Bliv abonnent på nordjyske.dk - helt uden binding! Prøv 30 dage gratis Herefter kt. 99 -/måned.

Prøv gratis i 30 dage Har du allerede købt adgang?

Log ind Om NORDJYSKE Plus