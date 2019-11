Hobros Babayan scorede i afklapsning: Bagefter var det meget sjovt

FODBOLD:Når Edgar Babayan i dag træder ind i Telia Parken for at spille mod de danske mestre fra FC København, så kan han med sindsro konstatere, at det hverken er den bedste modstander eller det mest talstærke publikum han har mødt i denne uge.

Mandag aften var Hobro-spilleren nemlig med, da det armenske landshold løb ind i en regulær øretæve mod Italien foran næsten 28.000 tilskuere i Palermo.

Og Hobro-spilleren formåede da også at gøre sig mere end positivt bemærket, da han i anden halvleg trak ind i banen og dundrede bolden op i krydset med højreforden som armenernes eneste målscorer.

- Det var jo lidt en underlig følelse, og man kan også se på mig, at da jeg scorer, så er jeg ret ligeglad. Jeg kigger bare ned i jorden og løber videre. Så det var egentlig først efter kampen, at det gik op for mig, at jeg havde scoret et godt mål, siger Edgar Babayan, der har været med på det armenske landshold i halvandet år.

I løbet af tisdagen begyndte hans flotte scoring at gå viralt på de sociale medier, hvor den blandt andet blev delt flittigt på Twitter, og det er blevet til masser af roser til kantspilleren fra Hobro.

- Fodbold er jo en holdsport, og at man scorer et enkelt mål i en kamp, hvor man taber med 9-1, er jo stadig ikke sjovt. Men selvfølgelig er det fedt for mig selv, at jeg kan bevise, at jeg kan være med på det her niveau. Og jeg godt, at det lyder mærkeligt, når vi har tabt så stort, men jeg synes faktisk selv, at jeg spillede en ganske god kamp - også her, hvor jeg har set den igen. jeg vil egentlig sige, at det var min bedste landskamp indtil nu, siger offensivspilleren.

Med det store nederlag til Italien sluttede EM-kvalifikationen for Armenien, der endte på en femteplads i en svær gruppe, hvorfra Italien og Finland endte med at gå videre til slutrunden.

Formodet opstilling Hobro spiller søndag klokken 16.00 på udebane mod FC København. NORDJYSKE forventer, at holdet stiller op således: (4-4-2): Jesper Rask - Frans Dhia Putros, Jesper Bøge, Rasmus Minor, Mathias Haarup - Emmanuel Sabbi, Christian Cappis, Jonas Brix-Damborg, Edgar Babayan - Imed Louati, Pål Alexander Kirkevold. Hobro må undvære forsvarsspilleren Anel Ahmedhodzic, der er i karantæne. Kampen spilles i Telia Parken, og den vises direkte på Canal 9. VIS MERE

Men faktisk havde Armenien chancen for at kvalificere sig til slutrunden helt frem til landsholdspausen i oktober. Her dummede holdet sig dog med uafgjort mod Liechtenstein og efterfølgende et klart nederlag på udebane til Finland.

- Jeg synes helt klart, at holdet er blevet bedre i løbet af det halvandet år, jeg har været med. Da jeg kom med første gang, må jeg erkende, at holdet ikke var særlig godt. Men vi har været ved at gennemføre et generationsskifte, som stadig er i gang, og jeg synes tydeligt, man kan mærke, at der er fremskridt, siger Edgar Babayan.

I dagens kamp mod FC København skal Hobro forsøge at ride videre på en positiv bølge mod de danske mestre, der i det seneste opgør blev besejret med 2-1 på DS Arena.

- Det bliver en anden kamp, for godt nok har vi ofte gjort det godt mod FCK, men de er virkelig stærke hjemme. Det er ikke mange, der tager derover og besejrer dem. Og de vil nok også være anderledes forberedt på mig og Sabbi denne gang og ikke undervurdere os så meget, siger han.

- Sidste gang havde de også en del skader, men alligevel føler jeg, at vi har en nogenlunde chance, selvom det selvfølgelig bliver utroligt svært, siger Edgar Babayan.