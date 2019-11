Inden efterårets sidste kamp: Vendsyssel kan dele sæsonen op i tre faser

HJØRRING:Vendsyssel FF havde drømt om at rykke direkte tilbage i Superligaen efter nedrykningen i sommer, men allerede her halvvejs i sæsonen ligner det så godt som en umulighed.

Inden dagens kamp mod Viborg har man hele 13 point op til førstepladsen, og da 3F Superligaen skæres fra 14 til 12 hold i den kommende sæson, så kun et hold rykker op fra NordicBet Ligaen, er der virkelig langt til målet.

- Vi kan vel dele sæsonen op i tre faser indtil videre, siger træner Johnny Mølby.

- Vi startede rigtig skidt ud i de første seks kampe, hvor vi kun fik tre point. Så kom der en rigtig god periode, hvor vi fik 13 point i de næste seks kampe, og i de sidste fem kampe er det kun blevet til et enkelt nederlag, men til gengæld en masse uafgjorte kampe. Overordnet set må konstatere, at vi ikke har fået det antal point, som vi gerne ville, siger han.

Det helt store problem har været manglende mål. Med bare 15 mål i 17 kampe er Vendsyssel FF rækkens mindst scorede mandskab, og det har betydet, at der ikke er kommet de sejre på kontoen, som der brude være.

- Det er jo lidt mærkeligt, for defensivt har vi været rigtig gode. Ser vi bort fra kampen mod Fremad Amager og den hjemme mod Vejle, så har vi maksimalt lukket et mål ind pr. kamp. Så defensivt er vi under et mål imod i resten af kampene. Men offensivt har vi selvfølgelig ikke scoret de mål som vi burde. Der har været mange chancer, men det er noget, vi arbejder med dagligt og har stor fokus på, og det vil vi selvfølgelig også have, når vi går i gang med forberedelserne til foråret, siger træneren.

- Men i mange kampe har det også været de små ting, der er gået imod os. Den der lille ting, der kan gøre, am man får medvind i en periode. Den er ikke gået vores vej i år, siger han.

Kampen mod Viborg blev på grund af landsholdsudtagelser skubbet i en uge - efterfølgende er sæsonen færdig for efteråret, men Vendsyssel træner dog videre i yderligere 14 dage.

- Det har ikke været dårligt for os, at kampen blev skubbet en uge, for jeg synes, at vi har haft god til at arbejde med nogle forskellige ting. Uanset hvad, så bliver det en meget tæt kamp. Vi har mødt dem både i en turneringskamp og i en testkamp i år, og det har begge været meget tætte kampe, siger han.

Der er kampstart på Nord Energi Arena klokken 17.45.