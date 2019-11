Kommentar: Hobro blev ramt af hård skæbne, men havde fortjent bedre

FODBOLD:Inden søndagens kamp mod FC København var det hele otte kampe siden, at superligaholdet fra Hobro sidst havde vundet en fodboldkamp - og det var netop mod mestrene fra København for godt to måneder siden.

Det lignede langt henne i opgøret, at nordjyderne endelig ville få den længe ventede sejr, men københavnsk kynisme og effektivitet vendte hele kampen på hovedet på bare et minut.

Forud for det 82. spilleminut, hvor Pieros Sotiriou først sendte udligningen i kassen, for kun et minut senere at fuldføre comebacket, havde Hobro gjort alt rigtigt.

Hobros cheftræner, Peter Sørensen, havde til dagens kamp noget overraskende valgt at bænke Pål Alexander Kirkevold til fordel for Imed Louati, der dermed spillede som enlig angriber, men med en trio på midten bestående af Jonas Brix-Damborg, Mikkel M. Pedersen og Christian Cappis, der alle leverede en jætteindsats med hårdt løbearbejde.

Hobros cheftræner, Peter Sørensen, kunne langt henne i kampen være tilfreds med, hvad han så fra sit hold. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Hobro-træneren har ellers svoret troskab til den klassiske 4-4-2-opstilling, som han har brugt hele sæsonen i forskellige varianter, men det var forfriskende at se, at Peter Sørensen havde valgt at ryste posen mod FC København.

FCK'erne havde svært ved at kombinere sig igennem Hobros kæder, der stod ultradisciplineret, mens Hobro-spillerne var indstillet på at bide al smerten i sig. Peter Sørensen sagde kort før opgøret blev fløjtet i gang til sine spillere, at de skulle nyde kampen. Det gjorde de nok ikke, med det løbearbejde de lagde for dagen.

Emmanuel Sabbi og Edgar Babayan viste endnu engang, hvor vigtige de er for Hobro-offensiven. De kæmpede bravt med holdkammeraterne i presspillet, og lige så snart chancen bød sig i omstillingerne, så gjorde de ondt på hjemmeholdets defensiv, som havde svært ved at dæmme op for de to kantspilleres hurtighed og rappe fødder.

Emmanuel Sabbi drev ad flere omgange gæk med FCK-spillerne og tiltvang sig blandt andet et straffespark, som han dog brændte. Foto: Niels Christian Vilmann/Ritzau Scanpix

Selvom hobrogenserne næsten gjorde alt rigtigt - både taktisk og i praksis - så fik de ikke det, som betyder allermest - point til bundstriden. Til gengæld fik de noget andet, som de kan tage med videre - selvtillid til de sidste tre kampe i efteråret mod AaB, AC Horsens og Brøndby IF.

For kan Hobro-spillerne levere så god en holdindsats, som de gjorde i Parken søndag aften, så kan de tage point mod alle hold i ligaen. Og det er en vigtig tro at kunne tage med videre, for bundkampen går snart ind i sin afgørende fase, før Superligaen bliver splittet op i tre puljer.