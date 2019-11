Nordjysk floorball dufter guld på hjemmebane

FLOORBALL:Nordjysk floorball brager derudaf i landets bedste række på både dame- og herrefronten. Hos kvinderne er det i vestpuljen AaB Floorball og Frederikshavn Blackhawks, som har sat sig på de øverste pladser, mens der hos mændene er fire hold fra Nordjylland, der har placeret sig i top fem i den jyske pulje.

Derfor er der gode muligheder for, at Nordjylland er godt repræsenteret til finalestævnet, der bliver holdt i april af AaB Floorball, som en hyldest til at Dansk Floorball Union blev stiftet i Aalborg i 1989.

AaB Florballs damehold har stået i ligafinalen syv gange, men har alle gange måttet se sig besejret, og derfor kan holdets træner, Niklas Knøsen, ikke se et bedre tidspunkt at bryde forbandelsen på end på hjemmebanen.

- Det vil være kæmpestort, hvis vi kan gøre det på hjemmebane. Vi håber, at vi kan bruge hjemmebanen til at bryde vores finalekompleks, siger Niklas Knøsen.

AaB-træneren forklarer, at holdet har ramt et godt miks af spillere, der har været mange år i klubben, mens de har hentet et par forstærkninger til, og derfor mener han også, at det er året, hvor de skal tage guldet.

- Man skal altid passe på, hvad man siger, for de sidste par år har vi sagt, at vi vinder. Men jeg har alligevel svært ved at se, hvilket hold som er lige så stærkt som vores. Jeg tror også, at vi mentalt er ved at være ovre den periode med de mange tabte finaler. Det er noget, som vi har arbejdet meget med, siger han.

Andreas Glad (tv.) fra Frederikshavn Blackhawks er klar topscorer i herrernes liga med 19 mål og 20 assists i otte kampe.

Selvom Frederikshavn Blackhawks herrehold fører deres pulje, så er det ikke ensbetydende med, at der er ubetinget tilfredshed at spore hos holdets træner.

- Det er ikke gået, som vi havde håbet på. Vi er ikke med i pokalturneringens Final4, da vi tabte kvartfinalen til Sunds. Hvis vi kigger på ligaen, så er det gået fint nok. Der har vi maksimum point, lyder det på afdæmpet nordjysk fra holdets træner, Claus Ejman Jensen.

Blackhawks tabte i sidste sæson finalen til Benløse FC, der ligesom frederikshavnerne har gjort rent bord i deres pulje, men Frederikshavn er indstillet på at stjæle trofæet tilbage til Vendsyssel.

- Det, vi har sagt fra dag et, er, at vi skal i den finale, og så går vi da helt sikkert efter guldet. Det er, det som vi alle har sat næsen op efter, slår Blackhawks-træneren fast.