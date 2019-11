Nordmand må kæmpe for spilletiden i Aalborg Håndbold: - Men jeg håber at blive her

HÅNDBOLD:Mishels Liaba var en af sommerens sidste tilføjelser til spillertruppen i Aalborg Håndbold, hvor den norske bagspiller i starten af sæsonen viste sig flot frem.

På det seneste har Liaba dog måttet se meget håndbold fra udskiftningsbænken, men det blev til spilletid søndag, da han scorede to gange i 29-32-nederlaget til Paris Saint-Germain.

- Det betød meget for mig, at jeg kom ind og bidrog lidt. Det er altid fint at score nogle mål, men når jeg kommer på banen, går jeg altid ind for at levere mit bedste, og så må det gå, som det går, siger Mishels Liaba.

På det seneste har nordmanden dog også været plaget af en skade, der har betydet, at det ikke er blevet til meget spilletid.

- Men det går fint igen nu, fortæller han.

Han har dog måttet konstatere, at kampen om spilletid er hård i Aalborg Håndbold, hvor Janus Smarason, Henrik Møllgaard og Tobias Ellebæk i store perioder har stået foran i køen. Snart bliver konkurrencen formentlig endnu hårdere, når Andreas Holst vender tilbage fra sin langtidsskade.

- Der er hård konkurrence, men det er sådan, det er. Jeg må bare gøre mig fortjent til at spille, siger Mishels Liaba.

Han skrev i sommer under på en etårig kontrakt med Aalborg Håndbold, men han håber, at opholdet hos de danske mestre bliver længere end det.

- Jeg ved ikke, hvad der skal ske til sommer, men jeg håber på, at jeg kan blive her. Om det kan lykkes, ved jeg ikke endnu, siger Mishels Liaba.