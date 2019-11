Otte gange guld på 20 år: Derfor er Aalborg i en klasse for sig

ELITESPORT:Et markant billede tegner sig, når man ser på, hvilke af de store provinsbyer, der klarer sig bedst i topsport.

De to største byer uden for København, Aarhus og Odense, distanceres klart af Aalborg og Esbjerg, når det handler om at hente guld i de store sportsgrene fodbold, håndbold og ishockey.

Især Aalborg giver i den grad Aarhus og Odense baghjul.

Aalborg har hentet otte danmarksmesterskaber i de tre sportsgrene de seneste 20 år, mens hverken Aarhus eller Odense kan prale af en eneste guldmedalje i samme periode.

Det kan den mindste af byerne i vores undersøgelse, Esbjerg, derimod. Den vestjyske by har nappet fem guldmedaljer de seneste 20 år. Tre i ishockey og to i damehåndbold.

Til sammenligning har Aalborg markeret sig med tre fodboldmesterskaber, fire gange håndboldguld og en enkelt ishockeytriumf.

Forskellen er så markant, at det næppe kan være tilfældigt.

Ydmyghed og hårdt arbejde

Det er det da heller ikke, hvis man spørger sportsforsker fra UCN i Aalborg, Kenneth Cortsen.

Han understreger dog, at årsagerne til regionale forskelle på det, han kalder ”performance-kultur” i topsport, er utroligt komplekse.

- Der er uden tvivl mange faktorer, der spiller ind. Aalborg har udviklet sig hastigt de senere år, men har sine rødder i en arbejder- og industrikultur, og her er der tradition for at samles om sport. Samtidig er Nordjylland Jantelovens højborg, og her hylder man ydmyghed, hvilket kan være grobund for succes. For er man ydmyg, så gider man godt arbejde hårdt, siger Kenneth Cortsen.

Kenneth Cortsen mener, at Aalborg succes i topsport kan have sit udspring i byens arbejder- og industrikultur. Foto: Andreas Falck

Han mener også, at Aalborgs geografiske placering kan have en betydning.

- Hvis man bruger Island som eksempel, har man der en ø-kultur, hvor der er en grundfæstet følelse af, at ”her står vi sammen”. Det giver en samhørighed og et fællesskab, der har vist sig at give stor sportslig succes, selvom der kun cirka 350.000 mennesker i landet.

- I Aalborg er der også en stærk sammenhængskraft og fællesskabsfølelse, og når man parrer det med ydmyghed, hårdt arbejde, kontinuitet og vinderkultur, så bliver 1 plus 1 nogle gange 3, siger Kenneth Cortsen.

Dygtige ledere i Aalborg

Han pointerer, at Aarhus sammenlignet med Aalborg er en storby med flere tilbud og større mangfoldighed.

- I Aalborg er alt populært sagt mere konformt, mens billedet er mere mangfoldigt og fragmenteret i en by som Aarhus. I Aalborg samler interessen sig i stor udstrækning om AaB, Aalborg Håndbold og Aalborg Pirates. Det er med til at samle, og i Aalborg har sporten altid betydet meget, siger sportsforskeren, der samtidig lægger vægt på, at de tre store klubber i Aalborg har og har haft stærke og dygtige ledere, der forstår at ramme den rigtige balance mellem kontinuitet og innovation.

AaB kan prale af tre mesterskaber de seneste 20 år. Billedet her er fra guldfesten i 1999. Arkivfoto: Grete Dahl

- Her tænker jeg på mennesker som Poul Erik Andreasen og Lynge Jakobsen i AaB, Jan Larsen i Aalborg Håndbold og Thomas Bjuring i ishockeyklubben.

- Det er ledere, der formår at holde fast i det, der fungerer, men samtidig ser fremad og leder efter nye muligheder for at fastholde eller forbedre det sportslige niveau. Når man rent økonomisk er en lille spiller på markedet, så må man være innovativ. Det synes jeg trods alt også, man har haft succes med i Aalborg, siger Kenneth Cortsen.

- Sammenligner man de to store fodboldklubber i Aalborg og Aarhus, er der nok også lidt mindre pres på AaB end på AGF. Det gør det nemmere at arbejde kontinuerligt og satse målrettet på talentudvikling, som man har gjort i Aalborg. Samtidig er forholdet mellem foreningen AaB og den professionelle del fint, mens der historisk har været større kompleksitet i AGF.

Sporten giver identitet

Sportsforsker på Aalborg Universitet, Niels Rossing, har forsket i regionale forskelle i udviklingen af elitesportsfolk.

Han pointerer, at NORDJYSKEs undersøgelse kunne have set anderledes ud.

- Man må tage det forbehold, at medaljefordelingen ville være en anden, hvis man tog andre sportsgrene eller byer med. Eksempelvis har Aarhus taget masser af mesterskaber i basketball, og en by som Herning har markeret sig utroligt stærkt i fodbold, ishockey og damehåndbold, siger Niels Rossing.

Han er dog enig i, at Aalborg har markeret sig som en stærk sportsby i efterhånden mange år.

Det handler om kultur og traditioner, og samtidig understreger han, at fællesskabet omkring topsport styrker sammenhængskraften i byen.

I 2013 nappede Aalborg Håndbold et af sine mesterskaber. Arkivfoto: Claus Søndberg

- Vores landshold er med til at samle. Med til at give identitet udadtil og fællesskabsfølelse indadtil. Det samme gør sig gældende i mindre målestok rundt om i landet. Når AaB spiller i Superligaen, eller Harboøre dyster i Serie 4. Aalborg har markeret sig utroligt stærkt som sportsby indenfor fodbold, håndbold og ishockey. Det er sporten, der giver en følelse af stolthed og samhørighed.

- Og i Aalborg har man tre flagskibe, der virkelig markerer sig. Spørgsmålet er, om Aalborg er stor nok til at have tophold hos både herrerne og damerne. Pengene skal findes i en relativt lille kreds af sponsorer, og her rydder AaB, Aalborg Håndbold og Aalborg Pirates jo nok bordet, siger Niels Rossing.

Jydesporten håndbold

Den ulige fordeling af mesterskaber mellem provinsbyerne kan også handle om, at Aalborg ligger langt fra hovedstaden, mener sportsforskeren.

- Nogle kalder fodbold, håndbold og ishockey for provinsielle sportsgrene. Håndbold kaldes jo en decideret jydesport. Så det er måske ikke så mærkeligt, at den by, der ligger længst væk fra København, har succes i håndbold.

- Aalborg har resurser til at markere sig på tre idrætsgrene. Andre byer har betydeligt flere sportsbrands. I Aarhus har man for eksempel masser af dygtige atletikudøvere, sejlere og orienteringsløbere. Men de er ikke så synlige i medierne, og det er ikke sportsgrene med store fanbaser, siger Niels Rossing.

- Ellers tror jeg, det handler meget om traditioner og faciliteter. Aarhus har eksempelvis ingen tradition for ishockey. For 15-20 år siden forsøgte man at stable noget på benene, men det blev ikke til noget. Det kræver formentlig også en fanbase, hvis det skal lykkes, og det er der ikke i Aarhus, konstaterer sportsforskeren.

- Fodbold på eliteplan er en sport, der kræver utrolig mange penge. Derfor ser man - måske med undtagelse af Hobro - at superligaklubberne ligger i de store byer.

- Håndbold kræver ikke så mange resurser, og så har man rundt om i landet stolte håndboldtraditioner, der holdes i hævd. For eksempel i Skjern. På herresiden har København ingen hold i den bedste række, og håndboldfaciliteterne i byen er heller ikke gode. Så hvis der dukker et stort talent op, så flytter han eller hun til Jylland. Eller til GOG på Fyn, siger Niels Rossing.

Mere guld kan være på vej

Lige nu er sæsonen i fuld gang i fodbold, håndbold og ishockey.

Retter man lyset mod den nærmeste fremtid, tyder intet på, at Aalborg er ved at miste terræn til Aarhus, Odense og Esbjerg.

Aalborg Håndbold topper ligaen klart. Det samme gør Aalborg Pirates i Metal Ligaen. Så der kan meget vel være mere ædelt metal på vej til Nordjyllands hovedstad.

I kvindernes håndboldliga er både Team Esbjerg og Odense involveret i guldkampen.

I Aarhus tyder intet på, at den lange mesterskabstørke er ved at slutte.