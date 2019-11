Pirates-træner lykkelig over få spillere på topscorerlisten: Vi er ikke afhængige af nogen

ISHOCKEY:Aalborg Pirates har for alvor slået hullet til konkurrenterne i Metal Ligaen. De har ni point ned til Frederikshavn White Hawks på andenpladsen, og det er endda med en kamp i baghånden.

Nordjydernes bredde er ofte blevet fremhævet som deres styrke, og det vidner topscorerlisten også om. Aalborg Pirates er det hold, som har scoret tredjeflest mål - kun fire mål færre end Herlev, der til gengæld har spillet to kampe mere - men Pirates har kun en enkelt spiller placeret i top 10 på listen over spillere, der sammenlagt har lavet flest mål og assist.

Thomas Spelling er med otte mål og 16 assists den enlige pirat i top 10, og det glæder holdets cheftræner, Garth Murray.

- I mine øjne så er det bedre at fordele pointene end at have tre spillere i top 10. Vi er ikke afhængige af, at det er den samme kæde, som skal score målene for os. Vi vinder mange af vores kampe på, at vi har mange forskellige spillere, som bidrager, lyder det fra Garth Murray.

Flere skal producere

Det er ikke ensbetydende med, at Pirates-træneren er tilfreds med, hvad han ser fra alle sine forwards.

- Med det sagt så er vi ikke ovenud lykkelige over den produktion, som vi har fået fra alle. Der er nogle stykker, som, vi ved, har større offensive kvaliteter, og der har vi været heldige, at vi ikke har haft behov for, at de har slået ordentligt til endnu, siger han.

Thomas Spelling er den eneste pirat, som befinder sig i toppen af Metal Ligaens topscorerliste. Arkivfoto: Lars Pauli

Garth Murray ser dog en stor fordel på det hold, som han har til rådighed i år, i forhold til det som han overtog i seneste sæson.

- Det er sådan, at hvis man ser på de hold, som vinder i de store ligaer, så har de en stærk bredde, hvor alle kæder kan score. I seneste sæson lavede vores tredje eller fjerde kæde næsten ingen point. Det betød, at hvis Spelling eller tvillingerne (Mikkel Højbjerg og Martin Højbjerg, red.) havde en dårlig dag, så skete der ikke meget offensivt. I år kan vi netop vinde de kampe, hvor de tre ikke er i hopla, siger Garth Murray.

Defensiven vigtigst

Foruden at være et af de mest scorende hold så er Aalborg Pirates det hold, som har lukket klart færrest mål ind, og det behager Aalborg-træneren, der mener, at det er grundstenen til at vinde Metal Ligaen.

- Alt starter i defensiven. Det var det, som var nøglen på dette hold, da vi vandt ligaen senest, og det er det, som vi er ved at finde tilbage til. Det er en meget god kombination, at være det hold som har lukket færrest mål ind, og være blandt de hold som har scoret flest, siger han.

Aalborg Pirates tager i aften imod SønderjyskE, og det er en modstander, som er i fremgang ifølge Garth Murray.

- De har ramt en god stime efter deres europæiske succes, så det er et stærkere SønderjyskE-hold, vi kommer til at møde denne gang. Det bliver en meget tæt kamp, hvor vi skal arbejde for at finde hullerne i defensiven, lyder det fra Murray.

Pucken bliver smidt klokken 19.00 i Bentax Isarena.