Saugstrup inden nyt topmøde i Champions League: Kendskab er en fordel

HÅNDBOLD:Det er håndboldens helt store stjerner, der i dag kommer på besøg i Jutlander Bank Arena, når Paris SG gæster Aalborg Håndbold i endnu en topkamp i Champions League.

For tre uger siden blev det omvendte opgør spillet i Paris, hvor nordjyderne fulgte med indtil stillingen 11-10 i første halvleg, men endte med at tabe med hele 37-24.

- Vi har da en fordel nu i, at vi har mærket ved førstehåndsindtryk, hvordan de spiller. Det er alt andet lige noget andet end at se det på video, som vi selvfølgelig altid gør som forberedelse, siger Aalborg Håndbolds stregspiller Magnus Saugstrup.

Hovedrolle i defensiven

Han får i defensiven endnu en hovedrolle mod et stærkt angrebshold, der altså tæller stjerner som Sander Sagosen, Mikkel Hansen og Nikola Karabatic. De seneste to weekender har defensiven haft det svært mod et andet storhold, Barcelona.

- Generelt synes jeg jo, at vi kan være mere end tilfredse med det, vi har leveret i Champions League. Vi går efter at vinde hver eneste kamp, men vi er også bare oppe imod så god modstand, at det ikke kan lade sig gøre hver gang. Vi ved, at vi skal ramme et topniveau alle sammen, hvis vi overhovedet skal have en chance.

Magnus Saugstrup var med ved den seneste landsholdssamling og er en af de spillere, der kæmper om at få en plads i Nikolaj Jacobsens EM-trup. Og her er de store kampe naturligvis med til at skærpe ham.

- Helt ærligt, så er det overhovedet ikke noget, jeg har fokus på. Jeg fokuserer på at gøre det godt i ligaen og i Champions League for Aalborg, og hvis der så skulle komme et EM min vej, så får jeg fokus på det til den tid. Men jeg er da selvfølgelig superglad for at spille de her kampe.

- Alt andet lige er det da noget sjovere at bruge sine søndage på at spille Champions League, end det er at sidde i sofaen og se nogle andre gøre det på tv, siger Magnus Saugstrup.

Sjovere at spille i angrebet

Magnus Saugstrup har sammen med blandt andre landsholdsspiller Henrik Møllgaard en stor opgave i den aalborgensiske defensiv.

Møllgaard var i ugens løb ude at sige, at det egentlig er langt sjovere at spille i angrebet i NORDJYSKE Mediers podcast Arena.

- Sådan tror jeg da egentlig, at vi alle sammen har det. Men det er nok også sjovere at være playmaker, end det er at være stregspiller, for som playmaker har du også bolden mere. Men forsvarsspillet er en vigtig facet i spillet, og Henrik er jo ret god til det, så det tror jeg bare, at han må finde sig i, lyder det med et stille grin fra stregspilleren.

Der er kampstart i Jutlander Bank Arena klokken 16.50.