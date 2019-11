Stolthed i Aalborg Håndbold efter nederlag: - Når der kan være gravkammerstemning efter at have tabt til Paris, står det fint til

HÅNDBOLD:Der er nogle nederlag, der er nemmere at acceptere end andre, og det var et sådan, Aalborg Håndbold løb ind i søndag, da det hjemme i Jutlander Bank Arena blev til et 29-32-nederlag til Paris Saint-Germain.

For trods nederlaget kunne de danske mestre sagtens glæde sig over at have presset det stjernespækkede Paris-hold til det yderste.

- Jeg synes, at vi kan være stolte af vores præstation. Vi var blevet enige om, at hvis Paris skulle vinde her, skulle de tvinges til at gøre sig umage, og sådan blev det.

- Vi kan godt ærgre os over, at vi ikke kom helt op, for der var situationer, hvor jeg synes, at vi havde momentum, men vi mødte også et godt hold, så vi vidste godt, at der var en risiko for, at vi ville tabe, selv om vi spillede en god kamp, siger Aalborg Håndbold-cheftræner Stefan Madsen.

Aalborg Håndbold - Paris SG 29-32 (14-17) Stillinger undervejs: 3-2, 7-5, 11-10, 12-14, 14-17 (pausestilling), 15-19, 19-21, 22-24, 25-27, 28-29 Mål, Aalborg: Magnus Saugstrup 6, Mads Christiansen 5, Mark Strandgaard 5, Janus Smarason 4, Henrik Møllgaard 3, Buster Juul 3, Mishels Liaba 2, Benjamin Jakobsen 1. Topscorere, Paris: Sander Sagosen og Mikkel Hansen 7. Udvisninger: Aalborg 1, Paris 4 Tilskuere: 5000 VIS MERE

Glæden over den gode præstation fjernede dog ikke skuffelsen over, at Aalborg Håndbold-spillerne lige manglede det sidste for at hente et sensationelt point mod franskmændene, der hører til blandt de helt store favoritter til at vinde Champions League.

- Der har lige været gravkammerstemning i omklædningsrummet, og det viser egentlig, hvor langt vi er kommet som hold. Når man kan være skuffet over at have tabt til Paris, står det jo egentlig fint nok til, siger fløjspilleren Buster Juul.

Men det er ingen tilfældighed, at Paris hører til blandt de største hold i Europa. Det beviste franskmændene særligt i første halvleg, hvor en 11-9-føring til Aalborg hurtigt blev forvandlet til en Paris-føring på 16-12.

- Det var vildt at mærke, hvordan de efter 20 minutter bare lige skiftede offensivt koncept, og det fik vi svært ved at løse. De har den der famøse knap, de lige kan trykke på, og det var det, der gjorde, at de fik pointene, siger Buster Juul.

Men selv om det ikke blev til point, var der masser af positive ting at tage med for Aalborg Håndbold.

- Det giver selvtillid, at vi viste, at vi kan spille med her, og så var der en del ting i spillet, som jeg synes, at vi løste godt, og det kan vi også tage med videre, siger Stefan Madsen.

Foto: Peter Broen

Også Buster Juul tankede selvtillid søndag. Fløjspilleren fik første halvleg på banen og viste med stor skarphed i sine afslutninger, at han er ved at være helt tilbage efter en lang skadespause.

- Det var dejligt for mig, at tingene lykkedes i dag. Der var fremgang at spore, men jeg har stadig stor respekt for min situation, hvor jeg stille og roligt skal lægge mere og mere på for at komme helt tilbage, siger Buster Juul.

Efter søndagens nederlag til Paris har Aalborg Håndbold nu blot en enkelt kamp tilbage i Champions League inden jul. Den spilles på søndag ude mod Flensburg-Handewitt i et opgør, der ligner en direkte duel om at blive nummer fire i Gruppe A.

- Det bliver 100 procent en kamp om fjerdepladsen, og den skal vi gå benhårdt efter. Vi tager til Flensburg med alt, hvad vi har for at vinde, siger Buster Juul.

I foråret venter der yderligere fire gruppekampe, men meget skal gå galt for Aalborg Håndbold, hvis man ikke skal blive blandt de seks bedste i gruppen og dermed indfri målsætningen om at komme videre i Champions League.

- Der er ingen tvivl om, at det ville være fantastisk, hvis vi kan blive nummer fire i den her pulje, men det er ikke det, det handler om lige nu. Først handler det om at sikre, at vi kommer videre, siger Stefan Madsen.